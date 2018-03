Saint-Julien-Mont-Denis, France

Le Mauriennais a été greffé, il y a bientôt 10 ans. Depuis la vie a repris son cours. Thierry sait qu'il doit sa guérison à un homme allemand, anonyme. En 2009, Thierry est diagnostiqué, il souffre d'une leucémie aiguë. Les traitements suffisent pour le soigner mais sans greffe de moelle osseuse, les rechutes sont très fréquentes.

248 000 Français sont inscrits sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse, selon les chiffres de 2015. La compatibilité pour cette greffe est très faible : il y a environ une chance sur un million. Les greffés français bénéficient surtout des dons des Allemands et des Américains.

"Quand je suis tombé malade, j'avais deux enfants d'un an et de trois ans, ça vous tombe sur la tête comme un coup de marteau ..." Copier

Le don de moelle osseuse n'est pas douloureux

Il se fait par prélèvement sanguin dans la plupart des cas et plus rarement par un prélèvement dans les os du bassin. L'agence de la biomédecine estime que la sensation correspond à celle d'un "gros bleu". Pour s'inscrire sur les listes de donneurs, il faut avoir entre 18 et 51 ans, être en parfait état de santé et faire une prise de sang.