Grenoble : 200 personnes se rassemblent pour soutenir les revendications des soignants

L'hôpital concerne tout le monde. C'est en gros le message délivré samedi après midi par 200 personnes rassemblées devant le CHU de Grenoble. Répondant à l'appel de plusieurs syndicats et associations ils sont venus apporter leur soutien aux personnels hospitaliers, mobilisés contre le coronavirus depuis de longues semaines, et désormais déterminés à voir les moyens de l'hôpital public augmenter.

"On a été nombreux à les soutenir pendant le confinement en applaudissant tous les soirs, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à venir les soutenir" explique Jérémie. Pour ce militant de l'association écologiste Alternatiba "il faut que le gouvernement accepte d'écouter les revendications des soignants, ce sont des revendications de bons sens ! Tout le monde peut aller à l’hôpital un jour ou l'autre donc ça concerne tout le monde et c'est important pour tout le monde que ça fonctionne correctement".

Les soignants se mobilisent pour demander des moyens chaque mardi, et une journée d'action nationale est prévue le 16 juin.