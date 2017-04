Grenoble : 300 personnes marchent pour les sciences

Le mouvement est né aux Etats-Unis et il a fait tâche d'huile en France. Samedi, environ 300 personnes ont participé à "la marche pour les sciences" dans les rues de Grenoble, en Isère.

Des milliers de scientifiques ont défilé dans le monde entier samedi. A l'occasion de la journée de la Terre, des chercheurs se sont rassemblés dans près de 600 villes du globe pour une "marche des sciences". À Grenoble, environ 300 personnes ont battu le pavé pour la promotion des sciences.

Les propos de Donald Trump sont "une catastrophe"

Ce mouvement est né aux États-Unis pour protester contre les propos de Donald Trump. Le Président américain remet en cause le changement climatique qu'il qualifie de "canular". "C'est un problème quand des personnes avec si peu de fondement scientifique et avec un niveau de compréhension aussi faible arrivent à se hisser à des postes aussi importants", explique une manifestante. Une autre participante, une Américaine installée à Grenoble, évoque une "'catastrophe" en ce qui concerne les propos de Donald Trump. "C'est très inquiétant !", renchérit une retraitée, "toutes les découvertes scientifiques nous ont fait évoluer et grandir".

Les faits, rien que les faits

Plus que le climat, ce sont les sciences dans leur globalité, que les manifestants entendent défendre. "On est en train de nier les faits scientifiques, on est en train de prendre des décisions sur des croyances et pas sur des faits", s'inquiète un chercheur grenoblois en cyber-sécurité, "pour la démocratie, pour la liberté, c'est important que les choses puissent être expliquées. Les sciences servent pour la vie de tous les jours : on a besoin des sciences pour les médicaments, pour compter nos sous, pour comprendre comment on évolue dans le monde".

Les quelques 300 manifestants ont également regretté que le sujet des sciences n'ait pas été évoqué pendant la campagne présidentielle en France.

