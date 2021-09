Grenoble : la clinique mutualiste remise à flot, le rachat toujours contesté

"On a fait le job" résume Bernard Bensaid, directeur général du groupe AVEC qui a repris la gestion du GHM l'année dernière. Le "job" c'est celui du redressement des comptes. Et Bernard Bensaid d'égrener les chiffres, ce mardi lors d'une conférence de presse organisée dans les bureaux de la direction : 3 millions d'euros de déficit fin décembre 2019, donc avant la reprise, une marge positive de 737.000 euros en 2020, et 53.000 euros d'excédents depuis le début de l'année 2021. Les voyants sont donc passés au vert se félicite le directeur général d'AVEC, qui est aussi le DG du Groupe hospitalier mutualiste : "c'était vital parce qu'à mon avis on était à 12 mois du redressement judiciaire de l'établissement, c'est-à-dire du passage par le tribunal!"

Mutualisations

Mais à quel prix ? "Le miracle, c'est qu'il n'y a pas eu de prix, personne n'a payé le prix, tranche Bernard Bensaid, parce qu'on a apporté de l'intelligence collective et de la mutualisation. Mais il n'y a pas eu de prix en matière de ressources humaines, puisque _le nombre de salariés n'a pas diminué, les effectifs à la fin août 2021 sont même supérieurs à ce qu'ils étaient au moment de la reprise_. Deuxièmement il n'y a pas eu de prix social puisqu'il n'y a pas eu d'abandon des avantages collectifs, il n'y a pas eu d'abandon de la convention collective."

Pourtant Force Ouvrière, par la voix de Thierry Carron, secrétaire du Comité social d'entreprise (CSE) que nous avons contacté, décrit un climat social dégradé depuis la reprise par le groupe AVEC : _"_les représentants du personnel ne vont plus aux réunions depuis trois mois parce que certains d'entre eux ont reçu des avertissements pour des propos tenus en CSE ; c'est proprement inadmissible." Et le représentant syndical de pointer les nombreux départs dans les postes d'encadrement depuis le changement de propriétaire.

Pilotage en binômes

Le mode de gouvernance a par ailleurs été profondément revu, avec désormais à chaque échelon un binôme gestionnaire / médecin. C'est le cas d'ailleurs au sommet de la pyramide puisque c'est un chirurgien digestif, David Voirin, qui occupe désormais le poste de Directeur général adjoint. "L'avantage, selon ce dernier, c'est que les décisions qui avant n'avaient qu'un regard administratif et financier ont aujourd'hui un regard également 'médecin'. En terme de pilotage d'un établissement de santé, c'est quelque chose qui est une évidence, mais qui à ce jour n'avait par forcément été reconnue".

Audience au tribunal le 22 septembre

La nouvelle équipe prévoit d'investir 60 millions d'euros dans les 3-4 prochaines années, notamment pour agrandir le service des urgences ou renouveler le matériel de radiothérapie de l'institut Daniel-Hollard, l'unité de cancérologie de la clinique. Des projets suspendus à une décision judiciaire, celle du 22 septembre devant le tribunal de Grenoble. Des opposants, ville et métropole en tête, y contesteront la reprise du GHM par le groupe AVEC. "Aucun partenaire financier ne vous suit tant qu'une telle incertitude pèse", explique Bernard Bensaid.

Postes vacants

Autre épine dans le pied des nouveaux gestionnaires : les postes vacants (urgentistes, infirmières de bloc opératoires...). Des difficultés de recrutement "communes à tous les établissements de santé du territoire, et plus généralement à tous les établissements de santé de France" précise le docteur David Voirin, qui souligne aussi que les personnels ont été durement affectés tant sur le plan physique que psychique par la crise du Covid. Il manque notamment 5 médecins aux urgences, 6 infirmières au bloc... Au total, le GHM compte 1.400 collaborateurs pour 436 lits.

"Acteur global"

Bernard Bensaid veut maintenant faire du groupe un acteur "global" de la santé sur le territoire : après le rachat d'un EHPAD à Saint-André-le-Gaz, il se positionne désormais pour la reprise du cabinet "Médecins 7/7" à Grenoble.