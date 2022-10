Grenoble : les urgences du CHU en grève illimitée à partir du 1er Novembre

Après un été déjà marqué par la contestation, les urgences du CHU de Grenoble entament à partir du mardi 1er novembre une grève illimitée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Cette fois-ci, leur revendication tient en un seul point : "l'arrêt de la stagnation des patients au service des urgences au-delà de 12 heures", selon un communiqué de la CGT.

Car la situation à Grenoble est dramatique, témoigne Marion, une infirmière des urgences du CHU : "On est les seules urgences en France, à dès le matin avoir au moins une quarantaine de patients, alors qu'on n'a que 55 places. Et là [ce lundi après-midi], on se retrouve avec 81 patients dans l'enceinte des urgences au même moment, avec 37 d'entre eux qui sont là depuis plus de 12 heures__. En sachant qu'on a quelqu'un qui est là depuis 5 jours et 8 heures, un monsieur qui attend une place d'hospitalisation". Le record selon elle : un patient qui une fois a attendu 14 jours aux urgences qu'une place se libère en psychiatrie à l'hôpital de Saint-Egrève.

De nombreuses raisons à cet engorgement

Car c'est bien l'une des raisons qui expliquent cet engorgement des urgences : le manque de places dans d'autres services. "D'abord, il y a des patients qui vont venir parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant", explique Léa (le prénom a été changé), médecin aux urgences de Grenoble. "Et puis il y en a qui vont rester aux urgences très longtemps parce qu'il n'y a pas de place d'aval__, pas de lit dans l'hôpital pour eux, leur seule possibilité c'est de stagner dans les urgences".

Autre point qui empêche selon elle le désengorgement des urgences, le manque énorme de personnel soignant : "On est limités dans nos prises en charges, parce qu'on devrait être 52 médecins équivalents temps plein, et au lieu de ça on n'est que 28. Forcément, ça a un impact sur la prise en charge des patients. On se retrouve à faire plusieurs choses à la fois__, et même en faisant ce qu'on peut, c'est parfois un peu moins bien fait".

Un service minimum devenu la norme

Pour Léa, les patients aux urgences sont tout simplement de plus en plus en danger, d'où ce mouvement de grève : "Ce qu'on fait, ce n'est même pas tant pour nous. On est une équipe jeune, quand on a choisi les urgences, c'étaient déjà des conditions compliquées. Mais profondément, on fait tous ça pour nos patients, pour ces gens-là qu'on voit au quotidien et qu'on aimerait soigner mieux".

A noter que ce mouvement n'entrainera pas de rupture de soin, les soignants grévistes étant assignés, c'est-à-dire contraint d'assurer le service minimum. "En sachant qu'on est déjà au départ en service minimum permanent, ça veux simplement dire que tous ceux qui étaient prévus au tableau de service travailleront quand même", expliquent les soignants grévistes.