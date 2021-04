Une fausse rumeur selon laquelle le centre de vaccination d'Alpexpo à Grenoble (Isère) serait ouvert à tous et sans condition ce jeudi circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une fausse information assure le CHU de Grenoble.

Grenoble : non, le vaccinodrome d'Alpexpo ne reçoit pas tout le monde ce jeudi

Ce jeudi, une importante file d'attente s'est formée devant le centre de vaccination d'Alpexpo à Grenoble (Isère) en raison de la circulation d'une fausse rumeur sur les réseaux sociaux. "Il est possible de se faire vacciner au vaccinodrome d'Alpexpo sans aucune condition d'âge (aujourd'hui uniquement) !", a écrit un internaute sur son compte Twitter.

Le vaccinodrome n'a pas ouvert de créneaux à l'ensemble de la population

Le message est rapidement devenu viral et de nombreux habitants se sont rués au centre de vaccination. Face à l'affluence, le CHU de Grenoble, chargé de la gestion du vaccinodrome d'Alpexpo, appelle les Isérois à ne pas se présenter spontanément au centre de vaccination. "Contrairement aux rumeurs, aucune vaccination n'est possible en dehors des critères nationaux", précise le centre hospitalier.

Certains ont pu se faire vacciner malgré tout

La queue était encore longue devant le centre de vaccination en milieu d'après-midi ce jeudi. © Radio France - Noémie Philippot

L'établissement précise par ailleurs qu'entre 400 et 500 personnes ont pu se faire vacciner en plus par rapport aux rendez-vous prévus ce jeudi bien qu'elles ne correspondaient pas aux critères. Il s'agit d'une "dérogation exceptionnelle pour gérer l'afflux" tient à préciser Sébastien Vidal, le directeur adjoint du CHU de Grenoble.

"Comme dans la grammaire française, ces exceptions ne font pas la règle !", explique le CHU via son compte Twitter. "Il y a eu une tolérance ce matin mais aucune consigne n'est passée pour élargir la vaccination. Il est inutile de se présenter à Alpexpo", assure encore la direction du centre hospitalier grenoblois.

Le centre d’Alpexpo peut vacciner 2 600 personnes par jour et des créneaux sont encore disponibles mais seulement pour les plus de 60 ans et les personnes à risques.