Grenoble / Pérou : un projet de centre médical et de recherche dans la ville la plus haute du monde

C'est la ville la plus haute du monde, établie au pied des glaciers de la cordillère des Andes, à 5.300 mètres d'altitude. Ici la ville a poussé autour des mines ; des filons d'or qui ont attiré de nombreux travailleurs en quête d'Eldorado. Et si les alentours de la ville ressemblent à un paradis, en réalité "vivre à une telle altitude c'est quand même pour l'être humain être à la limite de ce que l'on peut tolérer en terme de manque d'oxygène, constate le docteur Samuel Vergès, directeur de recherche en physiologie à l'INSERM / Université Grenoble-Alpes (UGA). Ici il y a moitié moins d'oxygène qu'au niveau de la mer."

Le docteur Samuel Vergès (à droite) est retourné à La Rinconada pour la 5ème fois cet automne - ©Axel PITTET

Hypoxie chronique

Si les populations des haute-vallées péruviennes ont développé au cours des derniers millénaires "des adaptations génétiques extraordinaires", il n'en demeure pas moins qu'à 5.300 mètres d'altitude ces adaptations atteignent leurs limites. Samuel Vergès et son équipe de scientifiques se rendent à La Rinconada depuis 2018 pour étudier les effets de l'altitude sur ses habitants. Les données recueillies montrent qu'un quart de la population souffre de mal chronique des montagnes, "c'est-à-dire _une intolérance au manque d'oxygène qui se manifeste de façon variée mais avec des pathologies potentiellement sérieuses au niveau cardio-vasculaire et au niveau neurologique_."

Traitements

En début de semaine, le physiologiste rentrait de son cinquième voyage dans la ville de l'oxygène rare avec le projet d'y implanter _"un centre qui permettrait à la fois de proposer des soins à cette population de 50.000 habitants qui est dépourvue d'à peu près toute structure médicale, et également un centre qui permettrait d'y conduire une recherche pluridisciplinaire avec les Péruviens (...) pour développer les connaissances sur ce lieu unique."Pour ce faire, Samuel Vergès cherche encore des mécènes et des partenaires. Déjà dans les précédentes missions, lui et ses collègues ont pu tester certains traitements et molécules et "c'est un des objectifs de ce centre que de pouvoir en proposer l'application à un panel plus large d'habitants." _