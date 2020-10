Grenoble : transfert imminent de la gestion de l'activité du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble

C'est un dossier très controversé à Grenoble : la vente et la reprise du Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) par Doctegestio. L'actuel propriétaire, Adréa Mutuelle, évoque "un endettement préoccupant" et a annoncé cet été avoir choisi Doctegestio pour prendre sa suite. Le transfert de gestion se fera ce vendredi selon le syndicat Force Ouvrière.

à lire aussi Le CHU sur les rangs pour la reprise de la clinique mutualiste à Grenoble

Depuis, plusieurs collectifs d'habitants, l'Union de quartier Berriat-Saint Bruno, le Collectif des usagers des Cliniques Mutualistes et les Amis des Cliniques Mutualistes de Grenoble tentent de s'opposer à cette vente et cherchent des arguments contre.

La question de la dette et des murs du GHM

Ces habitants mettent en avant la dette du GHM, raison de la mise en vente par Adréa. Le GHM n'étant pas en cessation de paiement, aucune raison de vendre pour Bruno de Lescure, ancien candidat à la mairie de Grenoble en 2020 et président de l'Union de quartier Berriat-Saint Bruno. "En même temps, dans une structure parallèle, la Société Civile Immobilière de la Mutualité de l'Isère (SCIMI : possédée par Adréa à hauteur de 46%), il y a 19 millions d'euros qui couvrent la quasi totalité de la dette de 23 millions d'euros. Même en cas de cessation de paiement, il y a de quoi la régler" dit-il. Il accuse aussi Adréa d'avoir cédé l'activité du GHM pour zéro euro puisqu'il s'agit simplement d'un transfert de gestion (ne nécessitant pas d'acte de vente et possible qu'entre des mutuelles) entre les sortants (Adréa et Mutualité Française de l'Isère) et les entrants, propriétés de Doctegestio (Mutuelles du Var et DoctoCare).

Aqueduc n'étant pas une mutuelle, il n'avait aucune chance de reprise. Les dés étaient pipés d'avance - Bruno de Lescure

C'est le projet immobilier qui pose problème, les offres proposées à Adréa étant globale, c'est à dire comprenant l'activité et les murs du GHM. "C'est aberrant qu'Icade, filiale de la Caisse des Dépôts et des consignations, un acteur public, reprennent les murs. Cela va à l'encontre du ministère qui avait fait du projet Aqueduc-CHU la priorité, comme la ville de Grenoble, la Métro et le Département" détaille Hervé Derriennic, le secrétaire de l'Union de quartier.

Notre objectif, c'est de faire sortir Icade du projet car sans lui, Doctegestio n'a pas les moyens de racheter le GHM - Hervé Derriennic

Doctegestio, un groupe avec des difficultés financières

"Depuis deux ans, c'est un groupe qui affiche un joli chiffre d'affaire, 373 millions d'euros, mais qui fait des pertes et a des dettes fiscales et sociales qui augmentent chaque année" poursuit Hervé Derriennic. Et il ne croit pas en la sincérité du projet malgré les promesses. "Rien ne dit que Doctegestio sera encore debout dans quelques temps. Pour redresser les comptes de Doctegestio, il y aura une pression sur l'emploi. Il est fort probable que l'on encourage des personnes à partir et que l'on ne remplacera pas" craint-il.

Les collectivités locales, dernier espoir

Dernière chance pour eux de stopper la vente : le droit de préempter des collectivités locales. Ils ont rencontré le président de la Métro, Christophe Ferrari, en septembre qui s'est montré favorable. Ce mardi, ils étaient avec le maire de Grenoble Eric Piolle. "Une réunion positive et dans le bon sens" selon Bruno de Lescure.

Doctegestio affirme de son côté que ces allégations n'ont pas de fondements juridiques et évoque un calendrier autour de la mi-octobre sur l'acte de vente du GHM.