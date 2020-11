Grenoble : un camion frigorifique devant la morgue du CHU pour gérer l'afflux de morts liés à la Covid-19

L'image a de quoi surprendre, un camion frigorifique est installé près de la chambre mortuaire du CHU de Grenoble depuis le 5 novembre, une mesure de précaution pour faire face aux décès liés à la Covid-19 à l'hôpital pendant la deuxième vague épidémique. Au CHU de Grenoble, 225 malades sont morts entre le 1er septembre et le 23 novembre.

Il s'agit ni plus ni moins d'un gros camion frigorifique dans lequel on transporte d'habitude des aliments. Garé sur le parking du CHU de Grenoble, juste à côté de la chambre mortuaire, il est relié à un système de refroidissement. L'objectif est de conserver non pas des produits surgelés mais des défunts.

Le camion est relié à un système de refroidissement installé une tente. © Radio France - Louise Buyens

Ce camion a été installé, au cas où les services mortuaires de l'hôpital saturent en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé et, a priori, "le pic de la deuxième vague a déjà été dépassé depuis le 11 novembre", d'après le CHU de Grenoble. La chambre mortuaire qui compte 39 places atteint en ce moment 65% de taux d'occupation. Le camion fait office de soupape de sécurité car il peut accueillir 12 défunts supplémentaires.

La chambre mortuaire atteint en ce moment 65% de taux d'occupation. © Radio France - Louise Buyens

Il y a quelques semaines, une rumeur circulait sur un possible stockage de corps à la patinoire Polesud de Grenoble. Interrogée à ce sujet par France Bleu Isère, la préfecture de l'Isère avait répondu que l'hypothèse était envisagée mais pour l'instant, rien d'officiel sur cette question.