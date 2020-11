Grenoble : un centre de dépistage au coronavirus déployé dans le quartier de l'Alma

En partenariat avec le CHU, la mairie de Grenoble a mis en place ce samedi un centre de dépistage au Covid-19 dans le quartier de l'Alma, après celui au Village Olympique la semaine passée. Des tests gratuits, rapides et à destination des personnes asymptomatiques et "non cas contact".