Grenoble : un plan blanc "collectif" déclenché par les principaux acteurs de santé du territoire dont le CHUGA

C'est inédit. Pour faire face à l'afflux de patients contaminés par le coronavirus, les principaux acteurs de la santé du territoire de Grenoble décident de déclencher un plan blanc collectif. Le CHUGA l'annonce dans un communiqué et explique qu'il détaillera tout ça mardi 29 septembre dans une conférence de presse.

Qui sont ces acteurs ?

Le CHU Grenoble Alpes, le Groupement Hospitalier Mutualiste, la Clinique des Cèdres, la Clinique Belledonne, le Centre Hospitalier de La Mure, le Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, le Centre Hospitalier de Saint-Geoire-en-Valdaine, le conseil départemental de l’Ordre des médecins, l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) médecins libéraux.

Quelle est la situation ?

L'augmentation du nombre de cas de personnes touchées par le Coronavirus conduit plusieurs établissements médicaux du territoire à se mobiliser ensemble, et fait inédit, ils vont coordonner leurs efforts pour faire face à la crise. L'idée est d'anticiper et d'éviter une nouvelle vague incontrôlable.

Le CHUGA est à 47 % du maximum de patients hospitalisés durant la première vague

Pourquoi ce plan blanc collectif ?

Le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, le disait déjà dans son point de situation vendredi dernier, mais le CHUGA insiste : "un taux d’incidence de 253 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 17,07 % sur la métropole grenobloise (données Santé Publique France au 27/09), l’ensemble des indicateurs confirme et démontre que la transmission de l’infection à SARS-COV-2 s’est intensifiée de manière très marquée ces dernières semaines, et notamment auprès des personnes les plus à risque ou les plus vulnérables. Au CHU Grenoble-Alpes, le nombre de patients accueillis ne cesse d’augmenter depuis début septembre avec, à ce jour, 61 patients hospitalisés (...), soit 47 % du maximum de patients hospitalisés durant la première vague (130)".

"Contrairement à la première vague, la prise en charge des patients COVID se fait également dans les autres établissements du territoire" est-il écrit dans le communiqué. "Le Groupe Hospitalier Mutualiste compte ainsi, à ce jour, 11 patients COVID dont 3 en soins critiques".

Quelles sont les mesures prises ? Ce plan blanc territorial permet aux établissements de santé du territoire :

d’organiser un ajustement progressif et concerté de l’activité médicale sur le territoire

d’optimiser les capacités d’accueil en soins critiques (réanimation et soins continus), en médecine et en chirurgie

de prioriser, plus encore, le recours aux tests COVID.

de préserver les professionnels de santé et leurs conditions de travail