Laval, France

C'est un établissement qui tombe de plus en plus en lambeaux. Ce jeudi midi, 150 salariés se sont rassemblés devant l'entrée nord pour réclamer plus de moyens humains, plus de matériels au centre hospitalier de Laval. Même l'hôpital en lui même n'a plus l'air capable d'accueillir les patients dans de bonnes conditions, et notamment aux Urgences. Myriam, aide-soignante depuis cinq ans, ne mâche pas ses mots. "On nous pousse à devenir maltraitants" souffle t-elle.

Aux urgences, le nombre de patients ne diminue pas ( 94 passages quotidiens en moyenne avec parfois des pics à 125). De plus, il y a un vrai manque d'espace aujourd'hui. D'où la colère froide de cette professionnelle. "On facture à des gens un repas, une toilette et une chambre seule alors qu'ils sont dans les couloirs. Aux mieux ils auront un potage et un dessert, des draps s'il nous en reste, un verre d'eau si on a le temps, car avec la charge de travail on ne peut plus répondre à la demande du patient" termine l'aide-soignante.

Le matériel serait aussi de plus en plus obsolète. Certaines infirmières expliquent que parfois il n'y a plus de papier pour se laver les mains. La direction du centre hospitalier a déjà prévenu qu'il y aura un déficit financier de plusieurs milliers d'euros pour l'exercice 2017. Les chiffres seront connus en avril.

"Comment peut-on gérer un hôpital comme une entreprise ? Un hôpital ça dépense, cela ne fait pas de recettes. C'est ça qui n'est pas logique d'après nous"

En marge de ce rassemblement, le directeur de l'hôpital, André-Gwenaël Pors est descendu voir le personnel en grève pour dialoguer. Les syndicats FO et CGT ont été reçus ce jeudi par le député de la Mayenne Guillaume Garot. Lundi prochain, les partenaires sociaux rencontreront le sénateur Guillaume Chevrollier avant Élisabeth Doisneau le 19 février.

