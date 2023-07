L'action est bien sûr symbolique, mais elle vise à interpeller le public et les autorités sur les conditions de travail des soignants aux urgences de l'hôpital Nord Franche Comté, comme dans d'autres établissements publics de soins en France.

Une opération zéro brancard ce lundi à l'hôpital de Trévenans. - HNFC

Les médecins des hôpitaux publics sont appelés à deux journées de grève et d'action, ce lundi et ce mardi, pour dénoncer le manque d'attractivité de leur profession et réclamer la revalorisation des gardes de nuit et de week-end.

L'attente se fera … en salle d'attente.

Ce lundi, le syndicat Samu Urgences de France appelle les professionnels à une opération "zéro brancard" : il s'agit de ne pas accepter d'installer des patients dans les couloirs. Les urgences vitales sont bien sûr traitées, mais il n'y aura plus de « surbooking » sur les brancards. Les patients qui ne pourront pas être installés immédiatement devront attendre en salle d'attente ou dans des ambulances sous la surveillance de secouristes.

Si vous vous rendez aujourd'hui aux urgences, vous serez reçu mais il y aura plus d'attente.

Plusieurs services d'urgences participent à cette opération en France, comme à Colmar ou à Mulhouse.