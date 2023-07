Grève à l'hôpital : opération "zéro brancards dans les couloirs" aux urgences en Alsace

La journée risque d'être compliquée lundi 3 juillet 2023 dans les hôpitaux alsaciens. Les praticiens hospitaliers vont faire grève ce lundi partout en France à l'appel de plusieurs syndicats. Les urgences de Colmar et de Mulhouse seront notamment touchées. Avec une opération baptisée "zéro brancard dans nos couloirs", à l'appel du syndicat Samu Urgences de France. L'idée est de n'accueillir un nouveau patient que lorsqu'une place se libérera. Une façon de protester contre l'engorgement chronique des urgences , contre des conditions de travail très dégradées.

ⓘ Publicité

"On a régulièrement des malades qui restent sur des brancards pendant 12, 18, 24h alors qu'ils ont plus de 90 ans parfois. Ce sont aussi des personnels en pleurs. Des services où des soignants vont faire 4, 5 week-ends consécutifs car ils sont rappelés, parce que les équipes sont en burn out collectif. La pression augmente. Et les craquages augmentent encore plus. On observe une désertion massive des effectifs parce que l'hôpital s'effondre et le gouvernement nous dit que tout va bien" explique Eric Thibaud chef de service des urgences de l'hôpital de Colmar.

Et il ajoute : "La grève originale, c'est celle que l'on fait d'habitude. Donc là l'originalité c'est que l'on durcit le ton. Les syndicats appellent à gérer les urgences immédiates, traitées immédiatement, mais les urgences moins urgentes, celles ci ne seront débarquées dans le services d'urgence que lorsque l'on pourra les accueillir. L'objectif c'est de ne pas avoir de brancards dans les couloirs donc de ne pas avoir les conditions de travail que l'on subit au quotidien et qui vont s'aggraver dans les années à venir si rien n'est fait".

Plus de moyens pour la régulation au Samu

Par ce mouvement, les médecins demandent aussi une revalorisation rapide des métiers du soin via la reprise de négociations avec le ministère de la santé, pour permettre des recrutements rapides et améliorer les conditions pour les malades et les soignants.

"Les difficultés de ressources humaines ont un impact sur la qualité et la sécurité des patients. L'idée de ce mouvement c'est de dire que l'on veut travailler de manière qualitative. Si on ne travaille pas l'attractivité, nos services d'urgence n'auront plus assez de médecins et d'infirmières et tous les jours ce sera comme cela. Il y aura une file d'ambulances devant les services d'urgence et il faudra 6, 8, 10 heures pour pouvoir rentrer et on attendra parfois plus de 24h pour avoir une consultation aux urgences" estime Marc Noizet, chef du SAMU 68 et président du syndicat Samu urgences de France.

Preuve parmi d'autres de ces besoins criants en personnel, la situation ce lundi 3 juillet aux urgences de l'hôpital de Guebwiller. Elles resteront fermées, faute de médecins, pendant 24h de lundi 5h à mardi 4 juillet 8h.

Plusieurs syndicats de praticiens appellent aussi à se mobiliser pour demander des revalorisations des tarifs des gardes et des astreintes. Enfin la CGT des Hôpitaux universitaires de Strasbourg lance elle aussi un préavis de grève pour ce lundi. Elle demande plus de moyens pour les assistants de régulation médicale du SAMU 67.