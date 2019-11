Grève à l'hôpital : une forte union syndicale à Périgueux

Les syndicats s'unissent à Périgueux dans leur combat pour l'hôpital public. Sous les bannières de la CGT, FO, la CFDT et la CGC, environ 80 personnels de l'hôpital de Périgueux se sont mobilisés ce jeudi face à l'établissement.

Périgueux, France

Pied possible : hier 8% du personnel de l'hôpital de Périgueux s'est déclaré gréviste, mais la plupart ont évidemment été réquisitionnésEnviron 80 membres du personnel de l'hôpital de Périgueux se sont rassemblés pendant deux heures, ce jeudi 14 novembre, sur le rond-point à l'entrée à l'établissement. Une réponse à l'appel national à la mobilisation, marqué par une union syndicale élargie au fil des mois de mobilisation, et un soutien des médecins. Cette journée de grève a réunit à Périgueux la CGT, Force-Ouvrière, la CFDT et la CGC, qui ont distribué leurs tracts aux automobilistes sans bloquer la circulation.

Les médecins en soutien

Cinq médecins de l'hôpital de Périgueux se sont joint au rassemblement, pour exprimer leur inquiétude : il manque manque par exemple des anesthésistes à Périgueux (l'hôpital doit faire appel à des intérimaires), et au service de soins paliatif, un autre médecin s'inquiète de la pénurie de vocations.

Mobilisation nationale

Partout en France, infirmiers, aides-soignants, médecins et urgentistes sont en grève depuis mars dernier pour "sauver l'hôpital public". Les personnels hospitaliers réclament un "plan d'urgence" pour obtenir davantage d'effectifs, de meilleurs salaires et conditions d'accueil des patients.

Environ 80 personnes se sont réunies à l'entrée de l'hôpital de Périgueux pour distribuer des tracts aux automobilisistes © Radio France - Harry Sagot

Les personnels des hôpitaux réclament plus de moyens humains et financiers © Radio France - Harry Sagot

Ce jeudi, 8% du personnel de l'hôpital de Périgueux s'est déclaré gréviste, mais dans certains services ils ont été réquisitionnés.