Grève à la maternité de Valence : "On fait naître 2.500 enfants par an pour une capacité de 1.500"

Valence, France

Le personnel de la maternité de Valence arrête de travailler ce jeudi entre midi et 14 heures. Il se greffe à la mobilisation nationale dans les hôpitaux. Plusieurs syndicats dénoncent le manque de moyens humains et matériels. À Valence, les professionnels souhaitent que les locaux soient agrandis le plus rapidement possible.

2.500 enfants naissent dans des locaux prévus pour 1.500

Nadia Léticée, cheffe de service du service de gynécologie-obstétrique tient dans ses mains sa lettre pour le père Noël. "Je ne voudrais pas grand-chose, lit-elle. Si ce n'est de pouvoir recevoir les enfants, les femmes, les pères, les parents dans des conditions correctes et de pouvoir travailler dans des conditions acceptables".

Avec ses collègues, elle demande que soit ouvert le plus rapidement possible un étage uniquement pour le pôle maternité. L’hôpital prévoit bien de réaliser des travaux "mais on nous promet des améliorations que d'ici 2025".

Une grande partie des 250 professionnels de la maternité de Valence sont en grève ce jeudi. © Radio France - Willy Moreau

La situation est extrêmement tendue depuis plusieurs années. Les locaux sont trop petits pour le nombre de patients. Chaque année, 2.500 enfants naissent à l'hôpital de Valence pour une capacité initiale de 1.500. Résultats : les consultations s'étalent jusque tard dans la soirée, des médecins n'ont pas de bureau fixe et le personnel doit travailler dans l'urgence.

Nous on explose dans nos locaux ! - Nadia Léticée

Les professionnels souffrent de ces conditions de travail. "On voit s'effondrer notre système hospitalier ainsi que toute une génération laminée par les difficultés, la surcharge de moyens et le manque de moyens", proteste Caroline Trouilloud, pédiatre au centre hospitalier de Valence. Nadia Léticée regrette de ne pas réussir à maintenir le personnel sur la durée et parle d'un turn-over important depuis plusieurs années dans la maternité.

Joanna Bertrand, gynécologue-obstétricienne, évoque aussi le manque de matériel : "Il me manque des pinces de colposcopie, il manque un appareil de colposcopie que nous réclamons depuis trois ans. On se sert de vieux matériels qui fonctionnent - il n'y a pas de problème de sécurité au niveau des patients - mais on aimerait avoir du matériel plus récent pour pouvoir travailler selon les recommandations actuelles".

Le personnel de la maternité et la direction se rencontrent lundi pour évoquer ces problèmes.