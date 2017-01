Grève au Centre Hospitalier de Chinon

Grève aujourd'hui au Centre Hospitalier de Chinon à l'appel de l'intersyndicale. Les syndicats dénoncent le sous-effectif et l'épuisement du personnel.

Grève ce jeudi au Centre Hospitalier de Chinon à l'appel de l'intersyndicale. Sud-Santé, Force Ouvrière et la CGT dénoncent un manque criant de personnel dans un contexte économique difficile avec un plan de retour à l'équilibre, la masse salariale représentant 80% du budget. Une trentaine de salariés se sont rassemblés symboliquement devant l'entrée de l'établissement cet après-midi.

Le site chinonais emploie au total 1 millier de personnes (personnel administratif compris), des salariés qui se disent épuisés par les journées à rallonge et le manque d'effectifs

Le personnel en a ras le bol de faire un travail de merde - Philippe Perroux du CHSCT

Selon Philippe Perroux, secrétaire du CHSCT au sein de l'établissement, le manque de personnel est criant. On ne remplace pas le personnel en retraite, on ne remplace pas le personnel en arrêt maladie de longue durée. Cela entraîne des personnels qui arrivent au travail en pleurant et qui n'en peuvent plus.

Les syndicats reprochent aussi à la ministre de la santé son manque de considération vis à vis du personnel de Chinon. On a envoyé un courrier à la ministre pour rencontrer les personnels mais elle précise que son agenda ne le permet pas alors qu'elle a rencontré les personnels de sa circonscription à Loches, rajoute Phillipe Perroux.

Quel avenir pour la maternité ?

Le secrétaire du CHSCT de l'hôpital redoute, dans ce contexte, la fermeture de services dans les prochaines années. La maternité par exemple qui réalise 530 accouchements par an, est menacée. Elle est déficitaire chaque année de 500.000 à 800.000 euros. "L'ARS nous précise qu'il y a eu du travail de fait et qu'ils essaieraient d'aider l'établissement. Mais si ils disent stop, on fermera".

Un nouveau préavis de grève a été déposé pour jeudi prochain.