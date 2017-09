Grève au CHRU de Tours pour le maintien des cadres de nuit

Un appel à la grève a été lancé par la CGT et Sud pour le maintien des cadres de nuit. Une pétition a déjà recueilli 500 signatures. Les organisations syndicales redoutent que la direction impose un seul cadre de nuit pour les 4 sites du CHRU.

Une pétition de 500 signatures circule en ce moment parmi les personnels de nuit du CHU de Tours pour défendre les postes de cadres de nuit menacés par la réorganisation des services. Il s'agit d'un nouveau bras de fer entre syndicats et direction dans le cadre du projet COPERMO.

Vers un seul cadre de nuit pour les 4 sites du CHRU ?

En 5 ans, les postes de cadre-infirmier de nuit ont diminué comme peau de chagrin.13 postes en 2012, 9 l'année suivante, et 6 aujourd'hui. Selon les syndicats, la direction du CHU voudrait aller jusqu'à un poste unique pour les quatre sites, Trousseau, Bretonneau, Clocheville, et l'Ermitage. Un appel à la grève a été lancé par la CGT et Sud. Damien Seguin, délégué SUD au CHU, estime que les cadres de nuit sont indispensables. C'est le cadre de nuit qui gère les grosses problématiques comme la violence, les fugues, les relations avec les familles.

Les équipes seront laissées à l'abandon

La grève n'ayant que peu d'effet sur la direction du CHU puisque les agents sont assignés, les syndicats CGT et CHU espèrent mettre la pression au travers de cette pétition qui a recueilli 500 signatures. Deux réunions de négociation sans effet ont déjà eu lieu avec la direction.