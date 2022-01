Grève au CHU de Rouen : "là, ça ne tient plus" témoigne un infirmier

Après les urgences, en grève illimitée depuis le 27 décembre dernier, au tour de deux services de déposer un préavis de grève pour la journée de ce mercredi. Il s'agit des personnels de l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) et de l'unité d'hospitalisation d'aval (UHA). Deux services directement liés à celui des urgences où la situation devient "très compliquée" d'après les personnels.

Situation difficile dans l'unité d'hospitalisation d'aval

Dans l'unité d'hospitalisation d'aval, par exemple, où exerce Jérémy Haingue, infirmier de nuit, "on dépasse complètement le fondement et l'objectif de l'UHA" (unité d'hospitalisation d'aval).

Car en principe ce service est une sorte de service tampon qui permet de prendre en charge des patients en provenance des urgences et en attente d'un lit dans le service où ils doivent être hospitalisés. Or, aujourd'hui, en raison du manque de lits dans les services, en particulier en gériatrie précise Jérémy Haingue, "on dépasse les 48 à 72h maximum de prise en charge dans notre service".

Des patients Covid qui représentent la moitié des prises en charge

En temps normal, cette unité est censée compter 20 lits. Aujourd'hui, 18 sont ouverts et huit d'entre eux sont dédiés à la prise en charge de patients Covid. "On parle beaucoup des urgences et de la réanimation mais ce ne sont pas les seuls services concernés par la prise en charge Covid" insiste l'infirmier de nuit.

Les patients Covid nécessitent une prise en charge spécifiques, il y a des protocoles à respecter et eux aussi restent au-delà des 72h maximum dans le service.

Mais pour autant "il n'y a pas d'effectif en plus" déplore Jérémy Haingue. "Sur les dernière vagues, on avait été un peu renforcé mais là pas du tout !" regrette l'infirmier. "Jusqu'à présent on tenu, mais là ça ne tient plus." Il dénonce une "maltraitance des patients". "Quand on ne peut plus s'occuper des patients, ce n'est pas normal".

Des effectifs supplémentaires

Pour faire face, l'infirmier et ses collègues demandent un aide-soignant supplémentaire de jour, un autre de nuit, un logisticien et des revalorisations de salaires à "la hauteur de notre polyvalence, de notre réactivité et de notre implication".