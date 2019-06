Grève aux urgences : 6 hôpitaux bretons ont rejoint le mouvement

La grève partie des urgences des hôpitaux de Paris il y a plus de deux mois s'est étendue à l'ensemble du pays. Environ 80 services sont aujourd'hui touchés. Plusieurs hôpitaux bretons se sont joints à la lutte.

Plus de 80 services d'urgences sont touchés par le mouvement sur les 680 que compte le pays

Région Bretagne, France

Les urgences sont à bout. Le cri de colère parti des hôpitaux de Paris mi-avril n'a cessé de faire des petits un peu partout en région.

L'accueil des patients maintenu

On estime aujourd'hui à plus de 80 le nombre d'hôpitaux touchés, selon le collectif Inter-Urgences. En Bretagne, les urgences de Brest, Vannes, Rennes, Lannion, Morlaix et Carhaix ont rejoint le mouvement. Une centaine d'autres ont été contactés.

Le collectif Inter Urgences tient une carte interactive à jour sur les mouvements de grève dans les hôpitaux - Collectif Inter Urgence - Capture d'écran

Ces services en grève accueillent néanmoins les patients, puisqu’ils sont soumis au service minimum. «Le service normal est égal au service minimum, étant donné qu’on ne peut pas réduire plus les effectifs», note amèrement le collectif Inter-Urgences.

La France compte environ 650 services d’urgence, dont 520 publics.