Grève aux urgences de l'hôpital de Laval : "Monsieur Véran, ne rien faire, c'est de l'abandon de population"

Cela fait 10 jours que le service des urgences du centre hospitalier de Laval est en grève. "On a tous peur qu'un drame arrive", c'est le témoignage choc de Caroline Brémaud que vous avez entendu sur France Bleu Mayenne. La cheffe du service dénonce le manque de médecins, les urgentistes ne peuvent plus soigner convenablement les patients se désole-t-elle.

"Monsieur Véran, ne rien faire, c'est de la non-assistance à personne en danger"

Dans un message publié sur le réseau twitter, Caroline Brémaud en appelle au ministre de la Santé Olivier Véran : "partout en France, les urgences sont en difficulté. Tous les services seront bientôt concernés. Je demande l'activation de la réserve sanitaire pour les services les plus démunis, je demande qu'on revienne sur la liberté d'installation, l'ouverture de lits et la réalisation d'un audit sur la qualité de vie au travail (...). Ne rien dire, c'est consentir. Et vous, monsieur Véran, à votre niveau, ne rien faire, c'est de la non-assistance à personne en danger. Ayez le courage de relever le défi de la santé".