Grève aux urgences en Dordogne : "la population de Bergerac nous encourage" dit une syndicaliste

Dordogne, France

Les grévistes des urgences de l'hôpital de Bergerac vont s'installer devant l'établissement ce vendredi pour expliquer aux patients les raisons de leur colère.

Car la grève aux urgences continue en Dordogne. A Périgueux, elle a commencé le 24 juin. Les négociations n'ont pas abouti pour l'instant.

La direction propose la création d'un poste d'aide soignant. L'intersyndicale demande la création d'un poste d'infirmier.

Selon les syndicats environ 60% du personnel se déclare gréviste dont tous les médecins.

La grève aux urgences de Bergerac continue elle aussi. L'UNSA demande deux postes supplémentaires de jour comme de nuit.

Et pour l'instant le compte n'y est pas explique Pascale Slagmolen, secrétaire du syndicat UNSA du centre hospitalier de Bergerac.

"Il y a eu plusieurs rencontres avec la direction. Nous avons obtenu une infirmière de nuit, et cela s'arrête là. Je pense que la direction ne souhaite pas aller plus lion. Nous nous souhaitons une infirmière supplémentaire de jour comme de nuit, ainsi qu'une aide soignante de plus, de jour comme de nuit" dit-elle

"On explique aux gens pourquoi on fait brève, on demande en soutien de signer la pétition, on est très bien reçus, on a beaucoup d'encouragements de la part de la population de Bergerac" explique la syndicaliste.

Les grévistes des urgences de Bergerac prévoient également de faire signer leur pétition sur le marché de Bergerac ce samedi.