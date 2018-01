Les EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont au bord de la crise de nerfs ! Manque de personnel, résidents livrés à eux-mêmes. C'est pour alerter le gouvernement sur cette question sensible qu'un appel à la grève était donc lancé dans toute la France ce mardi.

Montpellier, France

Quelque 500 personnes se sont rassemblées ce mardi devant le siège de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour demander un véritable plan d'urgence pour les EHPAD.

Salariés, syndicats, mais aussi familles de résidents. Tous observent au jour le jour la lente dégradation des conditions de travail des agents, mais aussi des conditions de vie des résidents.

"Toute une journée sans voir personne."

La maman de Pierre est âgée de 97 ans. Elle fréquente l'EHPAD de Paulhan, entre Montpellier et Béziers, depuis maintenant quatre ans. Pour lui, la situation s'est très nettement détériorée ces dernières années.

"Entre les résidents qui sont malades et le personnel qui l'est aussi, il n'y a plus personne dans les couloirs. Ma mère, il lui est arrivé de passer toute une journée sans voir personne. C'est la débandade !"

"Quinze toilettes en une seule matinée, c'est inadmissible."

La maman de Monique n'est quant à elle pas encore en maison de retraite. Pour l'instant, sa fille a réussi à la maintenir à domicile. Mais elle redoute précisément le moment où elle devra y rentrer.

"Actuellement, il y a un non respect des personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie. Quinze toilettes à faire en une seule matinée, c'est inadmissible. Ce sont toujours les plus faibles qui paient."

Témoignage de Pierre dont la maman, âgée de 97 ans, fréquente l'Ehpad de Paulhan depuis 4 ans Copier

Témoignage de Monique, qui redoute le moment ou sa maman, actuellement maintenue à domicile, devra rentrer en maison de retraite. Copier