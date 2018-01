Loire, France

Une grève nationale est organisée ce mardi dans tous les Ehpad de France. Les syndicats (CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD) dénoncent un manque criant de personnel mettant en danger les résidents. Des débrayages sont prévus dans la Loire. À quoi ressemble le quotidien du personnel ? Une aide-soignante de Saint-Just-Saint-Rambert, membre de la CGT, témoigne.

Ils sont douchés si on a le temps

Christelle est aide-soignante depuis 25 ans. Son travail a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, elles sont en moyenne trois aides-soignantes pour 40 résidents " ils sont douchés si on a le temps de les doucher" témoigne Christelle " par exemple aujourd'hui sur six douches on en a fait que deux. On fait des priorités de priorités. Des fois une toilette au lavabo dure dix minutes".

On a pas le temps de leur parler

L'aide-soignante a à peine le temps d'écouter et de parler à ses résidents " avant on avait un sens au travail. Le terme est dur mais on a l'impression de faire de l'abattage, on passe d'une chambre à l'autre".

Le problème de la dépendance n'arrange rien. Les résidents arrivent de plus en plus dépendants dans les Ehpad donc ont besoin d'une prise en charge plus importante mais le personnel n'est pas disponible.

TÉMOIGNAGE I Christelle raconte son quotidien d'aide-soignante dans son Ehpad Copier

Selon le Département, La Loire compte 115 établissements pour personnes âgées soit environ 10.000 places. Le taux d'encadrement est de 0.6 selon la CGT Santé 42, soit moins d'un soignant par résident. Les organisations syndicales réclament au moins un soignant par personne âgée.

►► Des débrayages sont prévus dans les Ehpad de la Loire entre 10h30 et 11h. Rassemblements devant les Agences Régionales de Santé (ARS) de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay à 15 et 16 heures.

La semaine dernière, en plus des 100 millions inscrits au budget 2018 de la Sécurité sociale, la Ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.