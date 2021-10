Grève des AESH : "On est les invisibles de l'Éducation nationale", témoigne une accompagnante de la Vienne

"Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens", dénonce Sandrine Ribardière, AESH dans un collège du Sud-Vienne, invitée mardi 19 octobre de France Bleu Poitou. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont appelés à la grève ce mardi, à l'appel d'une large intersyndicale. C'est la quatrième mobilisation de l'année pour la profession. De nombreuses manifestations sont prévues dont une à 14 heures, devant le rectorat, à Poitiers. Ces personnels de l'Éducation nationale demandent notamment une revalorisation salariale, estimant que celle entrée en vigueur au 1er septembre n'est pas suffisante.

"On a une revalorisation salariale qui va peut-être nous apporter de 7 à 9 euros par mois en complément", explique Sandrine Ribardière. "Aujourd'hui, un AESH qui travaille à 60%, soit 24 heures par semaine, ne touche que 750 euros par mois. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible ! Ce que l'on revendique aujourd'hui, c'est un salaire décent et digne qui nous permettrait de vivre de notre travail." Autre revendication des personnels grévistes : une reconnaissance du statut des AESH. "Aujourd'hui, nous n'avons aucun statut dans la fonction publique, c'est très problématique. On est les invisibles de l'Éducation nationale."

Plus le temps pour un accompagnement "digne"

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap affirment également que leurs emplois du temps ne sont pas adaptés aux besoins des élèves. "Aujourd'hui, on accompagne un élève seulement huit heures par semaine", décrit Sandrine Ribardière. "Il y a deux ans, on accompagnait un élève 12 heures par semaine. On accompagne les élèves en fonction de la disponibilité de l'AESH, et non pas des besoins des élèves. Je crois même que ça risque de diminuer encore et de passer peut-être à quatre ou cinq heures d'accompagnement par élève. Ce n'est rien du tout. On ne peut pas faire un accompagnement digne de ce nom pour nos élèves, qui sont en situation de handicap et qui ont des besoins très spécifiques."

Les élèves vont se retrouver en très grande difficulté, scolairement mais aussi socialement. Donc aujourd'hui, c'est eux qui vont payer ces diminutions de temps d'accompagnement. - Sandrine Ribardière, AESH dans le Sud-Vienne

Pour Sandrine Ribardière, le métier d'AESH a totalement changé en quelques années. "On passe plus de temps à courir à droite à gauche, à faire des photocopies de cahiers pour mettre à jour les leçons. On passe plus de temps à faire tout ça qu'à donner un vrai accompagnement pour les amener vers plus d'autonomie. Et puis on a l'impression de se battre dans le vide", insiste l'AESH en ce jour de grève. "On a quand même la chance d'avoir des syndicats qui se battent à nos côtés pour que les choses avancent mais sincèrement, ça n'avance pas beaucoup."