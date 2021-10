Grève des bibliothèques à Grenoble : "Un délitement du public" à cause du pass sanitaire, dénonce la CGT

Alors que le gouvernement devrait acter aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence - préalable à celle du pass sanitaire - les bibliothécaires sont appelés à faire grève ce mercredi 13 octobre, à l'appel d'une intersyndicale (SUD, CGT, etc...). "Ce pass sanitaire, c'est la machine à diviser", estime Karine Ballon, bibliothécaire et syndicaliste CGT.

France Bleu Isère : Le mouvement d'aujourd'hui veut dénoncer l'obligation du passe sanitaire dans les bibliothèques. C'est un mouvement national aujourd'hui, mais qui est presque parti de Grenoble, qui a en tout cas très suivi chez nous ?

Karine Ballon : On peut dire en effet que dès le départ, les collègues des bibliothèques de Grenoble se sont fortement mobilisés sur la question du pass sanitaire et de ses implications et conséquences dans le domaine de la lecture publique. Dès fin juillet, une lettre a été envoyée à la direction pour s'inquiéter de ces conséquences, également dénoncées par les associations de bibliothécaires.

Vous êtes contre le pass sanitaire dans les bibliothèques parce qu'il est, selon vous, un facteur de discrimination. Est ce que depuis le 30 août, depuis qu'il est appliqué, vous avez le sentiment d'avoir eu à discriminer des gens ?

Oui, c'est ce que les collègues ont dénoncé dès le départ. On perd des gens, on le constate. Déjà la crise du Covid nous a fait perdre un peu du public et la mise en place du pass sanitaire dans les bibliothèques a accentué le phénomène. Pourquoi le gouvernement a t il décidé, dans la fonction publique, de ne le mettre que dans certains secteurs et pas dans d'autres ? Ça crée une forme d'incompréhension pour les professionnels des bibliothèques. On arrive à un délitement du public. Et effectivement, nous on se retrouve avec des situations où certaines personnes qui n'ont pas de pass sanitaire, par exemple des parents, se retrouvent à la porte pendant que les enfants sont accueillis dans la bibliothèque, ce qui pose encore des tas de questions en termes de responsabilités. Donc ce pass sanitaire, c'est la machine à diviser, la machine à discriminer. C'est absolument contre nature par rapport aux missions mêmes des services publics.

Mais est-ce-qu'au fond il y a une autre manière d'assurer la sécurité sanitaire dans les bibliothèques ? Qu'est ce que vous proposez ?

Nous, ce qu'on a proposé dès le départ, c'est le retour à une jauge adaptée à la taille des équipements, un système qui a fonctionné avant la mise en place du pass sanitaire et que le gouvernement a enlevé. Bien évidemment, on est sur quelque chose de sérieux en termes de gestion sanitaire. Jusqu'à maintenant, les collègues ont appliqué je ne sais combien de protocoles pour rester ouverts au public.

Il y a de l'usure chez les bibliothécaires ?

Oui, c'est ce qu'on dénonce depuis le début de la crise : les bibliothèques sont toujours restées ouvertes, disponibles pour le public. Elles se sont adaptées à un nombre de protocoles conséquent. Et la mise en place de ce pass sanitaire, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est le déclencheur d'un mal-être qui était latent, avec des risques psycho sociaux, des risques pour les agents. On alerte la ville de Grenoble depuis des mois sur la question des bibliothèques.

Il y a quand même eu des évolutions importantes à Grenoble, la mairie a annoncé une exemption du pass sanitaire pour les 12-17 ans. C'est une petite victoire pour vous ?

Effectivement, on peut s'en féliciter. Et je pense que c'est la mobilisation des agents de Grenoble, mais aussi ailleurs en France, parce que la problématique concerne l'ensemble des bibliothèques du territoire.

Le gouvernement présente un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence et potentiellement le pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Quel est votre sentiment ?

Ecoutez, ce serait le début de la fin des haricots. On est déjà sur un état d'épuisement professionnel, on se retrouve à discriminer du public. Pour moi, c'est quand même assez désastreux, ce serait compliqué de tenir encore longtemps. Il faut vraiment espérer que le ministère de la Culture revienne à la raison.