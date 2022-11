Grève des biologistes : tous les laboratoires d'analyses médicales fermés pour trois jours en Vaucluse

Inutile de vous déplacer jusqu'à un laboratoire de biologie médicale à partir de ce lundi 14 novembre. L'Alliance de la biologie médicale appelle les biologistes à une grève reconductible et le mouvement s'annonce très suivi. En Vaucluse, tous les laboratoires seront fermés. Les biologistes dénoncent le budget de la Sécurité sociale, qui vient d'être voté pour l'an prochain, et qui leur impose de baisser leurs tarifs pour économiser au moins 250 millions d'euros en 2023.

Avec cette mesure, les biologistes seraient moins payés pour chaque acte qu'ils réalisent. "Par exemple, si vous avez une glycémie qui était cotée un euro il y a 10 ans, elle n'est plus cotée que 80 centimes d'euros aujourd'hui et ils veulent qu'elle soit cotée 72 centimes d'euros dans 8 ans", détaille Frédérique de Monbrison, médecin biologiste au laboratoire Bio-Group d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui sera fermé ce lundi.

Un budget en baisse dont dépend tout le fonctionnement des laboratoires : "Là-dessus, on doit payer notre personnel, nos machines, les réactifs, les locaux, et on ne dépend que du budget de la Sécurité sociale, poursuit-elle. Et avec cette réduction budgétaire, on sera contraints de fermer des laboratoires donc les patients devront aller soit à l'hôpital soit attendre pour être pris en charge ou faire des kilomètres pour trouver un laboratoire. C'est ingérable".

À partir de ce lundi et pour trois jours au moins, les biologistes du laboratoire d'analyses médicales d'Entraigues-sur-la-Sorgue ne traiteront que les urgences et les bilans de chimiothérapie "pour ne pas retarder la prise en charge à l'hôpital". "Nous ne prendrons plus les patients pour des suivis de diabète, d'anticoagulants ou pour les recherches d'infections urinaires par exemple", précise Frédérique de Monbrison.

Le gouvernement renvoie les laboratoires aux gains liés au Covid

Cette médecin biologiste va vivre sa première grève. "Je suis dans le privé depuis dix ans et je n'ai jamais eu l'idée, au contraire, on a toujours centré le patient. Mais cette fois, c'est de la fatigue. Chaque année on nous enlève quelque chose". Cette fois, le gouvernement assume cette effort demandé aux laboratoires et met en avant les gains liés à l'épidémie de Covid. "Avec un excédent brut d'exploitation de 3 milliards, ils peuvent faire un effort de 250 millions", a déclaré le ministre de la Santé, François Braun.

Mais Stéphanie Demoulin, pharmacien biologiste à Entraigues-sur-la-Sorgue, qui suivra elle aussi le mouvement à partir de ce lundi, juge l'argument malhonnête. "Ce n'est pas nous qui avons choisi le tarif du Covid, c'est la Sécurité sociale qui l'a choisi, rappelle-t-elle. Ce n'est pas nous non plus qui avons choisi de rembourser les tests dans toutes les situations, y compris pour des voyages qui ne sont pas des situations d'urgence. Donc ce n'est pas à nous d'assumer ces mauvais choix."

Les biologistes ont déjà reçu le soutien des professionnels libéraux de santé , qui s'estiment eux aussi "menacés" et "inquiets de la tournure du Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023 pour l’avenir du système conventionnel".