Grève des dentistes : "des cabinets fermeront, des assistantes seront licenciées"

Les chirurgiens dentistes et les prothésistes sont en grève aujourd'hui. Manifestation à l'appel de trois syndicats. Après l'échec des négociations sur les tarifs des opérations dentaires, l'État va publier mardi prochain sa grille des nouveaux tarifs et l'imposer aux professionnels de santé.

À 13h30 tout à l'heure à Paris, chirurgiens dentistes et orthodontistes manifestent à Paris près du ministère de la Santé à l'appel de trois syndicats (FSDL - CNSD - UD). Après l'échec des négociations conventionnelles, entamées fin 2016, l'État a décidé d'arbitrer et publier le mardi 7 mars, une nouvelle liste de tarifications des actes à honoraire libre, et plus précisément d'un plafonnement de ces derniers.

La colère et l'inquiétude des professionnels du monde bucco-dentaire se concentre sur ce point. Aujourd'hui un dentiste fixe le prix qu'il veut sur certaines opérations. On les appelle donc "actes à honoraire libre". L'État veut plafonner ces prix. Le docteur Olivier Jouines, dentistes sur Avignon et président du syndicat des dentistes et prothésiste de Vaucluse, mais en échange il souhaite que le prix des opérations remboursées comme le détartrage augmente.

"Que le prix de ces opérations correspondent au coût réel de la vie" Partager le son sur : Copier

"Les cabinets fermeront, les assistantes seront licenciées" Partager le son sur : Copier