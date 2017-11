Grève des dentistes : la ministre de la Santé n'est pas au courant

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était en déplacement dans l'Eure ce mardi. Agnès Buzyn a rencontré des acteurs de la solidarité à Vernon, en compagnie de Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Ils se sont ensuite rendus au conseil départemental.

C'est un déplacement au pas de charge pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Arrivée un peu en retard ce mardi matin à Vernon (Eure), la ville dont Sébastien Lecornu a été maire, la ministre a rencontré les acteurs du secteur de la solidarité. Agnès Buzyn, s'est ensuite rendue au conseil départemental de l'Eure, à Évreux, où elle a rencontré les professionnels de la protection de l'enfance. A l'issue de cette rencontre, un point presse a été organisé.

La ministre et le secrétaire d'état n'avaient pas beaucoup de temps, ils étaient ensuite les hôtes d'honneur d'un déjeuner républicain sur le thème de la démographie médicale, avec des élus de tout le département. La presse, radio, télé, écrite et internet a pu échanger cinq minutes avec la ministre sur les solutions préconisées pour éviter les déserts médicaux, dans un département qui souffre d'une pénurie de médecins.

Ah bon ? Il y a une grève des dentistes ?

Agnès Buzyn et Sébastien Lecornu s'apprêtaient à rejoindre les élus qui les attendaient à une centaine de mètres, quand un journaliste a posé la dernière question " Madame la ministre, un point sur la grève des dentistes ? ". Une question d'actualité à priori anodine. On sent alors Agnès Buzyn visiblement paniquée. "Ici dans l'Eure ? " Non en France" répond un autre journaliste. "Je ne suis pas au courant, ça ne m'est pas arrivé. Je devais être très occupée", répond-elle avec un petit rire gêné. Et la ministre d'appeler à la rescousse : "Où est mon cabinet ? Le cabinet, il y a une grève des dentistes ?"

Sébastien Lecornu tente de venir en aide à Agnès Buzyn, "le cabinet va faire un point off, mais je vous enlève la ministre, j'en ai besoin pour le déjeuner". Agnès Buzyn fait tout de même une déclaration : "Il y a une convention avec les professionnels, qui est en cours de négociations, je n’ai pas plus d’informations".

Grèves des dentistes jusqu'à samedi

À l'appel de deux syndicats, l'Union dentaire (UD) et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), les professionnels sont invités à fermer les portes de leur cabinet, jusqu'à la fin de la semaine pour protester contre la réforme des tarifs des sons dentaires. Les patients, eux, doivent se tourner vers les hôpitaux, en cas d'urgence.