Grève des généralistes : à Cherbourg, SOS Médecins "débordé"

Une cinquantaine de médecins généralistes manchois part ce jeudi matin en car de Saint-Lô pour rejoindre Paris. Une manifestation nationale dans la capitale à l'appel du collectif "Médecins pour demain". Parmi les principales revendications, il y a le doublement des tarifs de la consultation, qui passerait de 25 à 50 euros. Et surtout l'amélioration des conditions d'exercice, avec davantage de personnel pour les tâches administratives. Parallèlement, un appel à la grève dans les cabinets est en cours jusqu'à ce dimanche. Et ce n'est pas sans conséquence pour les autres acteurs de santé dans la Manche, notamment SOS Médecins à Cherbourg.

"Solidaires" du mouvement des généralistes

"Depuis le 23 décembre, l'activité a été assez soutenue avec 1.747 actes médicaux réalisés en deux semaines sur tout le nord-Cotentin, soit 160 par jour", souligne Christophe Marchenay, le président de la structure qui regroupe neuf médecins à Cherbourg. "On fait avec les moyens qu'on a", ajoute-t-il. Des interventions assurées de jour comme de nuit, en consultation et en visite. Pendant les fêtes, le Samu a réorienté une centaine de patients vers SOS Médecins, et 29 par l'hôpital de Cherbourg. SOS Médecins repose sur un système de créneaux de rendez-vous. Sur les 1.747 actes, seulement 14 patients ne sont pas venus. "Un phénomène qui existe mais qui est très marginal", selon le président.

Des professionnels qui se disent "solidaires" du mouvement lancé par "Médecins pour demain". "Il a été généré par un collectif sur les réseaux sociaux, pas par des syndicats. C'est un symbole. ça montre aussi que la base est en burn out, qu'elle souffre d'une non-reconnaissance de son travail", explique Frédéric Bastian, co-fondateur de SOS Médecins à Cherbourg. Il regrette que le débat se cristallise autour du doublement du tarif de la consultation : "c'est très court comme raisonnement. Ce qui est dénoncé, c'est un carcan administratif imposé avec des forfaits, des cases à remplir. J'entends cette revendication de revaloriser les actes pour permettre une autonomie qu'ils n'ont pas aujourd'hui", confie Frédéric Bastian. SOS Médecins n'a pas fermé son centre de consultation de la polyclinique du Cotentin pendant les fêtes. Mais en guise de solidarité avec le mouvement de grève, il n'y a pas eu de renforcement des équipes de médecins.

Activité doublée en dix ans

SOS Médecins est devenu un "acteur incontournable, explique Frédéric Bastian. C'est le seul centre de soins non programmés accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans le nord-Cotentin". Son activité a doublé en seulement dix ans : en 2022, SOS Médecins a recensé plus de 60.000 interventions : 33.000 entre 8 heures et 20 heures, et 27.000 entre 20 heures et 8 heures. En 2012, 32.600 actes ont été enregistrés : 18.000 entre 8 heures et 20 heures, et 14.600 entre 20 heures et 8 heures.

Autre symbole : le nombre de bureaux de SOS Médecins à Cherbourg, passant de deux jusqu'en 2016 à quatre depuis 2020 sur le site de la polyclinique du Cotentin.