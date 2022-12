Grève des généralistes : que faire si on a besoin d'une consultation en Picardie ?

Pour la deuxième fois en un mois, les médecins libéraux sont appelés à faire grève du 26 décembre au 2 janvier, afin d'obtenir l'amélioration de leurs conditions d'exercice . En Picardie, difficile d'estimer précisément le nombre de médecins mobilisés, mais voici quelques conseils délivrés par l'ARS des Hauts-de-France en cas de besoin.

Les conseils de l'ARS Hauts-de-France

Si vous aviez un rendez-vous pris à l'avance, votre médecin traitant doit vous avoir informé qu'il ou elle fait grève, et doit vous avoir donné une autre date. En cas d'imprévu pendant les heures d'ouverture de cabinet, l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France conseille d'appeler son généraliste et de vérifier si le répondeur réoriente les patients. Sinon, l'ARS renvoie aux plateformes de prise de rendez-vous en ligne, aux maisons médicales de garde, ou encore aux centre de soins non programmés.

Si vous ne trouvez aucune solution, et que vous ne pouvez pas attendre, il faut appeler le 15, le numéro du SAMU qui fonctionne aussi les jours fériés et le week-end. Au bout du fil, l'équipe de régulation est chargée de trouver la réponse la plus adaptée à votre état de santé. L'ARS assure qu'en prévision de cette semaine de grève, les régulateurs ont reçu du renfort pour prendre en charge le surplus d'activité.

Dans tous les cas, il faut surtout éviter d'aller directement aux urgences, déjà débordées à cause de la grippe, du Covid et de la bronchiolite.

Des urgences picardes débordées

L'annonce de la grève des généralistes inquiète dans les services d'urgence de la Somme, comme à Abbeville, qui fait déjà face à des passages plus fréquents depuis le 19 décembre sous l'effet de la triple épidémie. Face à la demande, le chef de service Michel Kfoury a testé ce lundi 26 décembre un dispositif inédit : il vient d'assurer des consultations de médecine générale à l'entrée des urgences !

Pour le médecin, c'est un moyen de répondre à la crise sur le court-terme : "je pense qu'on peut tenir un ou deux trois jours comme ça. Mais si ça continue, je vais demander à la directrice de l'hôpital de déclencher le plan blanc pour faire revenir du personnel parce qu'on ne peut pas tenir à ce rythme-là. J'ai peur du découragement et du surmenage du personnel soignant : je sens les arrêts de travail arriver si on ne fait rien".

Aux urgences d'Amiens, en attendant de voir si la grève des généralistes a un effet sur le nombre de passages, on insiste aussi sur la régulation : il faut appeler le 15 avant d'aller sur place. Impossible de renforcer des équipes médicales qui sont déjà en sous-effectif, et qui ont elles aussi besoin de vacances.