Grève des hôpitaux: à quoi s'attendre dans la Somme et dans l'Oise?

Un appel à la grève nationale lancé par l'Unsa, FO et la CFDT

Après la journée d'action de la CGT le 22 septembre dernier, c'est au tour de l'intersyndicale FO-CFDT-Unsa de se mobiliser.

Les syndicats jugent que "les réponses ministérielles et gouvernementales ne sont pas de nature à améliorer la situation" des hospitaliers. Ils entendent en parallèle se tourner vers le Parlement, "en demandant à être reçus" par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Dans la Somme les mobilisations se feront en interne.

Dans la Somme l'intersyndicale veut rester discrète à Amiens et compte distribuer des tracts dans l'établissement et sur le parking. Leur principale demande est un recrutement massif de personnel. A Abbeville, l'opération va se tenir à l'intérieur de cet établissement en travaux autant dire que ce ne sera pas visible du grand public. Dans l'Oise les syndicats sortent et se rassemblent à Beauvais dès 10h devant le conseil départemental. Ils demandent à ce que les associations du médico social du privé touchent le Ségur de la santé. L'intersyndicale espère ensuite une rencontre avec les élus.

Tous les acteurs de l'intersyndicale se disent contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.