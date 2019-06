Grève des IVG : l’opposition du conseil de l’Ordre des Médecins du Tarn

Le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France de plus en plus isolé. Après son appel à la grève des IVG dénoncé par la ministre et les associations féministes, c’est maintenant l’Ordre des Médecins du Tarn qui porte plainte.