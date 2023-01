Grève des laboratoires : "C'est bien plus qu'un problème de covid" pour le patron d'Eurofins en Bretagne

Sauf urgence, vous ne pouvez pas faire d'analyse de sang ou d'urine ce lundi. Les laboratoires de biologie médicale sont fermés jusqu'au 15 janvier, les biologistes refusent le plan de financement de la Sécurité sociale qui doit s'appliquer à partir du mois de février 2023. Il prévoit des baisses de tarifs, après les millions de tests réalisés pendant la crise covid, remboursés par l'Assurance maladie. Si un compromis a été trouvé pour cette année 2023 à hauteur de 250 millions d'euros, la négociation bloque pour la période 2024-2026.

Ils ont précisé leur refus dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Parmi les signataires, Eurofins, une quarantaine de sites en Bretagne.

"C'est bien plus qu'un problème de covid", estime le directeur d'Eurofins en Bretagne. "Nous souhaitons que le budget soit proportionné au budget des analyses médicales et sur trois ans. Il faut que le gouvernement nous propose une enveloppe avec toutes les analyses de routine et les actes innovants s'il y a une nouvelle épidémie, et il faut clarifier tout ça."

"On est d'accord pour rendre de l'argent"

"Au delà de la bataille des chiffres, nous, on est d'accord pour rendre de l'argent, mais on ne peut pas travailler pendant deux ans jour et nuit et à la fin accepter de tout rembourser et même davantage", reprend Johan Evano. "Plus de 400 laboratoires pourraient fermer en France, et en Bretagne on sait ce que c'est que les zones rurales. C'est le premier problème et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de nouvelle épidémie ?"

"Ce surplus de bénéfices a été mis dans l'investissement, dans la création d'emplois. Nous nous sommes modernisés. On parle de 800 millions de bénéfices et on a déjà accepté de rembourser 640. Ce n'est pas tellement une question de bénéfices mais de savoir ce que l'on veut faire pour l'analyse médicale sur nos territoires. On ne pourra plus répondre aux prochaines crises ou assurer la couverture partout sur le territoire."

"Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Aujourd'hui, on rediscute avec le ministre de la santé mais on aurait préféré de ne pas avoir à faire grève. C'est la première fois que cela nous arrive pour beaucoup d'entre nous."

