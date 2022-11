Grève des laboratoires d'analyses en Occitanie : 90% de participation selon l'Union régionale URPS

Il y a entre 450 et 500 laboratoires de proximité en Occitanie.

Il sont 4.200 en France, un peu moins de 500 en Occitanie et pourraient être six fois moins demain préviennent les biologistes. Les laboratoires d’analyses médicales sont en grève du 14 au 16 novembre. Selon les professionnels, le montant des économies demandées par l’Etat va entrainer la fermeture de centaines de labos. Richard Fabre, le président de l'Union régionale des biologistes (URPS) d'Occitanie, qui exerce à Ramonville (Haute-Garonne), était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Un "modèle de biologie de proximité"

Un texte est en cours de discussion au Parlement : il impose aux laboratoire de revoir leurs tarifs à la baisse pour réduire le déficit de la Sécurité Sociale. Economie acceptée par la profession en 2023, mais l'exécutif leur demande de poursuivre cet effort en 2024. "Le gouvernement supporte qu'on pourrait supporter l'effort, c'est faux. Les laboratoires ont doublé leur chiffre d'affaires avec le Covid certes. Mais ce n'est pas le bénéfice. Nous avons fait énormément d'investissement en matériel et embauché des milliers d'étudiants".

Un laboratoire sur six est menacé, et les plus fragiles se trouvent dans les déserts médicaux

70% des diagnostics médicaux sont réalisés par les sites de prélèvements. La grève s'annonce très suivie, 90% de participation, annonce Richard Fabre.