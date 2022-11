Grève des laboratoires : le drive du Zénith de Pau à nouveau fermé pour plusieurs jours

Les laboratoires d'analyses médicales du Béarn et de la Bigorre referment leurs portes cette semaine, avec la reprise de la grève des biologistes. Ils se mobilisent à nouveau contre la réforme de la sécurité sociale du gouvernement, qui prévoit des coupes budgétaires importantes dans les laboratoires pour l'année 2023. Déjà en grève pendant trois jours à la mi-novembre , les laboratoires réitèrent début décembre, jeudi 1er et vendredi 2 décembre, et sans doute le 3 décembre.

BioPyrénées et Cerballiance solidaires

Parmi ceux qui suivent le mouvement figurent tous les laboratoires BioPyrénées et Cerballiance de la Bigorre et du Béarn. La grève concerne donc le drive du Zénith de Pau, géré par ce laboratoire. Le centre de dépistage au covid restera fermé pendant deux jours, voire trois, puisque la grève pourrait être prolongée jusqu'au samedi. Une fermeture qui intervient alors que autorités de santé parlent d'une nouvelle vague de l'épidémie qui touche la France.