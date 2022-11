Grève des laboratoires : "Les bénéfices ont été importants, mais les coûts aussi" (président d'Oriade Noviale)

Selon les syndicats de biologistes, 95% des laboratoires d'analyses médicales sont fermés ce lundi, alors qu' un appel à une grève de trois jours a été lancé . L'annonce, fin septembre, des 250 millions d'euros d'économies à réaliser de gré ou de force dans leur secteur ne passe pas. "C'est une des rares façons d'être entendu", explique ce lundi sur France Bleu Isère Olivier Vidon, le président des laboratoires Oriade Noviale (Groupe Biogroup).

France Bleu Isère : Tous vos laboratoires sont fermés aujourd'hui ?

Olivier Vidon : Oui, tous nos labos seront fermés.

Les analyses urgentes sont tout de même maintenues ?

Tous les laboratoires pour lesquels on réalise des analyses dans les établissements de soins, oui, seront quand même ouverts pour les patients hospitalisés et les services d'urgences.

Pourquoi cette grève ? Vous protestez contre une mesure du gouvernement qui vise à diminuer le tarif de vos actes ?

Tout à fait. Cette mesure cible les analyses dites "de routine", sous prétexte d'une situation exceptionnelle, de bénéfices supposés exceptionnels réalisés pendant le Covid. Or, nous ce qu'on dit, c'est qu'effectivement on est tout à fait prêt à une contribution spéciale dans le contexte du Covid qui toucherait les analyses Covid. Mais on ne voit pas pourquoi cela toucherait aussi les analyses dites de routine.

Alors chiffre d'affaires exceptionnel, c'est le cas, les labos ont fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires durant le Covid, du fait des millions de tests effectués. Y a-t-il eu pour autant un bénéfice exceptionnel ?

Les chiffres donnés par l'État sont parfois assez biaisés, assez flous. On a bien réalisé un chiffre d'affaires exceptionnel, mais c'est sur une demande du gouvernement qui nous a demandé de faire de façon exceptionnelle un très grand nombre de tests. Mais il faut bien voir qu'en face, on a eu des coûts également très importants, à la fois en termes de matériel et puis en personnels : on a recruté énormément de personnes, il a fallu rémunérer nos équipes sous forme de primes pour les efforts exceptionnels qu'ils ont fait, on a des gens qui ont travaillé 24h/24 et 7/7 de façon complètement exceptionnelle. On a demandé des efforts importants. On a eu beaucoup de coûts de réactifs aussi et de logistique. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut considérer. Ce n'est pas parce que ça a coûté très cher qu'on a forcément fait des bénéfices exceptionnels.

Par exemple, les bénéfices chez Oriade Noviale, ils n'ont pas été exceptionnels durant cette période ?

Ils ont été plus importants, mais l'activité n'a rien à voir. Et encore une fois, on est tout à fait prêt à une contribution spéciale pour participer à l'effort national dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui.

Le ministre de la Santé, François Braun, estime que cette grève est "inadmissible". Il juge que les laboratoires, vous pouvez faire un effort de 250 millions d'euros. Au fond, n'est-ce pas une sorte de taxe sur les superprofits ?

Nous, on est encore une fois, on est prêt à cette baisse de 250 millions d'euros, mais de façon exceptionnelle. Or telle qu'elle est annoncée, c'est une baisse pérenne de 250-300 millions, chaque année, ad vitam eternam et qui ne tient pas compte de la période exceptionnelle du Covid. C'est bien ça le gros point de divergence entre la profession de la biologie qui est unie et le gouvernement. On voit bien que le Covid a très fortement diminué. On n'a pas du tout le même nombre de tests cette année que l'année dernière et puis on voit très bien que ça continue de baisser très fortement et que cet automne, j'espère aussi cet hiver, on aura un nombre de tests assez faible, qui va rentrer dans le spectre des années dite normales.

Vous en faites encore combien en moyenne des tests Covid ?

Le nombre a fortement diminué. On en fait dix fois moins que ce qu'on a fait au plus fort de l'épidémie. On est en train de diminuer et encore de diminuer. Ça baisse de semaine en semaine.

Et la part des tests positifs elle aussi baisse ?

Non, la part de tests positif reste plutôt plutôt stable. Mais les gens qui se font dépister sont principalement des gens symptomatiques ou des cas contacts. On a beaucoup moins de tests dits "de confort". Donc on a beaucoup moins de volume, mais quand même des tests positifs.

Après, je veux bien insister sur le fait que ce chiffre exceptionnel de tests qu'on a fait, c'était à la demande de l'État, parce que nous sommes une profession réglementée. Nous ne maîtrisons ni le prix de remboursement, ni la tarification des analyses, ni le volume puisqu'en France, nous avons fait le choix d'une pratique "open bar", c'est à dire de tester sans ordonnance, de façon la plus massive possible, y compris à une époque même, les PCR de confort pour les voyageurs. Donc, évidemment, on a testé tous azimuts, on a testé énormément. Après, quand on regarde la facture, on dit "ça a coûté très cher", mais d'une part c'était aussi beaucoup d'investissements et d'autre part, ça a été un choix politique.

Et cette grève reconductible, elle peut durer ?

Reconductible, cela veut dire que nous débutons trois jours de grève, ce sera portes closes dans nos laboratoires lundi, mardi et mercredi. Les labos seront ouverts sur la fin de semaine, jeudi, vendredi et samedi. On fait tous nos efforts pour mettre beaucoup de monde sur cette fin de semaine. On va pouvoir rattraper le retard et être présent pour nos patients. Le but n'est pas du tout de les pénaliser, mais c'est une des rares façons d'être entendu. Et après, si nous pouvons rouvrir les négociations, nous espérons bien en rester là. Mais on ne s'empêche pas de pouvoir refaire une opération de ce type.