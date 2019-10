Grève des laboratoires : les cabinets infirmiers tournent au ralenti à Laval

Laval, France

Dans ce cabinet d'infirmières libérales, rue du Vieux-Saint-Louis à Laval, les quelques patients qui franchissent les portes de l'établissement dépassent rarement le bureau de la réception, où la majorité des rendez-vous sont repoussés. La raison ? Le mouvement de grève des biologistes et la fermeture totale des laboratoires pendant trois jours, à compter du mardi 22 octobre.

Solidarité avec les laborantins

"En accord avec les laboratoires, nous assurons les bilans urgents ou qui étaient programmés depuis un certain temps et qui doivent être faits, détaille Isabelle, une infirmière. Et sinon par rapport aux appels que nous pouvons avoir, nous décalons les prise de sang à vendredi." Ainsi, en ce qui concernent les prélèvements urgents : ils sont immédiatement envoyés dans les laboratoires, et les analyses se font dans la foulée. "Tout à l'heure je suis allée déposer un bilan sanguin en laboratoire, et j'ai l'impression que le mouvement est un peu suivi par les infirmiers et infirmières de Laval parce qu'il y avait beaucoup moins de bilan qu'habituellement," a observé Amandine, une autre soignante du cabinet rue du Vieux-Saint-Louis.

à lire aussi Les laboratoires de biologie médicale appelés à fermer leurs portes pendant trois jours en Mayenne

Une baisse de l'activité qui, en tout cas, ne dérange ni Amandine, ni Isabelle. Toutes les deux disent soutenir ce mouvement. "C'est tout le système de santé qui est impacté. On a l'impression que pour se faire entendre il faut vraiment en arriver là."