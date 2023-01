Grève des labos : "Avec des actes moins remboursés, les gens vont courir partout" selon un biologiste normand

Sauf urgence, vous ne pourrez pas faire d'analyses jusqu'à dimanche, les laboratoires de biologie médicale sont fermés en Normandie. Ils font à nouveau grève alors que le gouvernement leur demande de rembourser les gros profits réalisés pendant la crise du Covid-19, avec des millions de tests remboursés. Pour Jean-Baptiste Chrétien, biologiste médical à Lillebonne chez BioLBS, (une quinzaine de labos entre Le Havre et Rouen), il est clair que "le gouvernement veut tailler dans l'enveloppe destinée aux analyses courantes. On a un volume d'analyse qui augmente tous les ans. On avait des enveloppes fixes jusqu'ici." Il était l'invité de France Bleu Normandie ce mardi.

Le fondateur du réseau Les Biologistes indépendants, explique trouver "normal de rembourser" après les bénéfices engrangés pendant la crise sanitaire. "On propose de rembourser le gouvernement [700 millions] mais on ne veut pas mettre en péril le système de santé de proximité qu'on a mis 45 ans à mettre en place. Là il y a un vrai risque pour la santé de proximité". "Avec des actes moins bien remboursés, alors qu'on en fait plus, et l'inflation qui nous touche, il y a la survie de certains laboratoires en jeu. Certains vont fermer, notamment en zone rurale. Les gens vont se retrouver à devoir aller aux urgences, à aller galoper de droite à gauche". Il estime qu'en France, il y a 400 laboratoires et 10 000 emplois qui sont menacés.

"C'est la double peine"

Jean-Baptiste Chrétien rappelle que ce ne sont pas "les biologistes qui avons décidé de la politique de tests mise en place, de cette politique où les gens venaient se faire tester pour aller au spectacle, prendre un avion... On n'a pas choisi le montant des remboursements, on a suivi les injonctions du gouvernement, donc on a l'impression d'avoir été les bons élèves et qu'on est punis. C'est la double peine." Le biologiste médical affirme que "la biologie représente 2% des dépenses de santé".

