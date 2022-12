Grève des médecins : "Ça suffit, ça fait 30 ans qu'on est payé au même tarif"

Avis de colère dans le monde de la santé en Isère. D'abord à l'hôpital de Grenoble, une grève illimitée et généralisée débute ce jeudi 1er décembre au CHU , tous les services sont concernés. Et puis les médecins libéraux sont aussi appelés à la grève pour réclamer un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. " Ça fait 30 ans qu'on est payé au même tarif ", souligne sur France Bleu Isère Didier Legeais, le président du syndicat des médecins de l'Isère.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Vous portez le masque ce matin. C'est reparti pour un tour ?

Didier Legeais - Ça n'aurait pas dû arrêter. L'épidémie continue, j'ai été très surpris de voir que dans les transports en commun en particulier, on a laissé le choix aux gens en disant " ce n'est plus obligatoire ". Mais en fait, ne l'enlevez pas, continuez à le garder, continuez à vous laver les mains, ça évitera tous les épidémies, notamment la gastroentérite chez les enfants. Lavez-vous les mains, portez le masque dans tous les lieux publics, ça évitera la bronchiolite, la grippe et le Covid. Il était stupide et incohérent qu'on ait dit aux Français qu'ils pouvaient l'enlever. Enlevez-le en famille mais gardez-le à l'extérieur.

Est-ce que ce n'était pas nécessaire aussi de laisser "respirer" les gens ? C'est la neuvième vague, ça fait deux ans et demi maintenant, comprenez qu'il puisse y avoir une lassitude ?

Ce que je comprends, c'est que le peuple n'a pas encore compris qu'on vient de changer de paradigme. C'est-à-dire que, à cause de la surpopulation, à cause du fait qu'on utilise des transports en commun énormément, on va être confronté à des épidémies virales transmises par les gouttelettes aériennes. C'est un changement de vie, ça fait trois ans qu'on est dedans, il ne faut pas arrêter. Si on arrête, on va continuer à avoir des vagues de Covid 2, 3, 4, 5, etc... Aujourd'hui, on vient de changer de mode de fonctionnement. Mais auparavant, c'était déjà vrai : l'épidémie de grippe, c'était déjà comme ça. De même pour l'épidémie de gastroentérite chez l'enfant, le simple fait de laver les mains des enfants faisait "économiser" 300 à 400 décès d'enfants par an. Donc lavez-vous les mains et mettez un masque dès que vous êtes dans des lieux de promiscuité, des transports en commun, des gens que vous ne connaissez pas. En famille, au travail, vous l'enlevez, avec les gens que vous connaissez, pas ailleurs.

C'est dans ce contexte, Didier Legeais que les médecins libéraux débutent ce matin une grève pour réclamer le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Est-ce vraiment décent dans la période actuelle, avec l'inflation et des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts ?

Est-ce que c'était décent de nous demander de monter au créneau pendant trois ans ? Est-ce décent de nous maintenir les mêmes tarifs depuis 30 ans ? Un cabinet médical avec une secrétaire, un loyer, la voiture, les frais, les charges sociales, ça coûte 75€ de l'heure. La consultation était à 20€ en 1990 (environ 130 francs). Elle est passée à 23€ en 2.000. Et elle est toujours à 23€ depuis 20 ans. Est-ce qu'on a posé la question de la décence aux ouvriers de Total quand ils revendiquent des augmentations de salaire face à l'inflation de 10% ? Les infirmières libérales ont aujourd'hui des frais d'essence, de gants, de matériel, qui explosent et on bloque leurs tarifs ?

On attaque des négociations conventionnelles avec des professions libérales qui, depuis trois ans, en ont pris plein la gueule. Elles n'ont pas été aidées par l'Etat, on demande donc aujourd'hui une revalorisation de nos tarifs et l'Etat nous dit "pas question" ? Mais quand est ce que le pays va comprendre que ces professionnels de santé, si demain ils s'arrêtent, à l'hôpital public ou en privé, c'est l'intégralité de la société française qui s'arrête, y compris le foot, qui occupe aujourd'hui un certain nombre de médias...

C'est une grève qui est suivie dans beaucoup de cabinets médicaux ?

Elle est suivie par beaucoup de médecins généralistes. Les spécialistes se posent la question de savoir s'ils vont rejoindre le mouvement, les médecins biologistes eux le sont déjà, eux qui sont en train d'en prendre plein la gueule après avoir travaillé pendant trois ans, 24h sur 24 quasiment, après avoir investi dans du matériel, du personnel, acheté des réactifs et l'Etat les oblige aujourd'hui à rembourser plus 250 millions d'euros par an. A un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous faire chier !

Aujourd'hui, les professionnels de santé n'en peuvent plus. Donc, soit ils réfléchissent à vraiment améliorer les conditions de travail, la rémunération à l'hôpital public, aux infirmières qui gagnent 1.300-1.500 euros par mois en travaillant dans des conditions très difficiles, et soit on aide la médecine libérale, qui est le premier hôpital français, soit c'est l'intégralité de tout le système de santé qui tombe. On l'a vu pendant la crise Covid, parce que le service de réanimation était plein : on a fermé toutes les activités humaines, de loisirs, on nous a demandé de travailler chez vous. Donc si demain le monde de la santé s'effondre, vous allez tous tomber avec nous. Il y aura des morts. On ne veut pas passer à un niveau de grève supplémentaire, mais ça suffit de nous dire chaque année qu'on n'augmentera pas nos tarifs. Ça fait 30 ans qu'on est payé au même tarif.

À lire aussi Une grève générale commence au CHU de Grenoble mardi 6 décembre

On entend votre colère, Didier Legeais. Elle est partagée aussi au CHU de Grenoble. Grève illimitée dans tous les services qui débute ce matin, ça révèle aussi le malaise ambiant ?

Ça révèle que les soignants n'en peuvent plus. On leur demande de travailler 24h sur 24, on leur demande d'abandonner leurs congés, leur week-end, de faire tous les jours des heures supplémentaires. Et derrière, on veut les payer 1.400 ou 1.500€ par mois.

Donc le Ségur de la Santé, les augmentations de salaire, ça n'a servi à rien ?

Le paradoxe, c'est que le gouvernement actuel est le seul qui a fait vraiment des choses pour l'hôpital public - rien pour le libéral en revanche - mais ça arrive trop tard. Les soignants sont épuisés. On n'a pas de lits, on manque de matériel, on manque de moyens tous les jours. Au bout d'un moment, ça craque et je parle pas du service des urgences. En 1997, président national des internes, j'avais dit à M. Juppé qu'en 2025, on aurait une crise sanitaire sans précédent. On a continué à diminuer le nombre de médecins par trois et aujourd'hui ils travaillent deux fois moins qu'avant (45h par semaine contre 90h avant). Mais la population a soigner explose avec le papy boom : aujourd'hui, de 30 à 40% de nos lits sont bloquées par des gens de 85-90 ans. Il n'y a plus de place.