Grève des médecins : "Ce gouvernement reste sourd aux demandes" des soignants, juge Yannick Neuder (LR)

Le ministre de la Santé, François Braun, se dit prêt ce jeudi 5 janvier à revaloriser le montant de la consultation des médecins libéraux, qui manifestent aujourd'hui à ce sujet, mais pas à hauteur des 50 euros demandés. "Ce gouvernement reste sourd à toutes les nombreuses démarches" des soignants, dénonce sur France Bleu Isère Yannick Neuder, le député Les Républicains de l'Isère et ancien maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Le cardiologue de profession est l'incité de France Bleu Isère ce jeudi.

France Bleu Isère : Elisabeth Borne estime que cette grève n'est pas responsable. Selon vous, demandez 50€ pour une consultation, en ces temps d'inflation, c'est bien responsable ?

Yannick Neuder : Alors, je ne sais pas si le prix de la consultation doit passer de 25 à 50 euros, par contre, ce qui est certainement irresponsable, c'est la position de ce gouvernement qui reste sourd à toutes les nombreuses démarches. Ce n'est pas depuis quelques mois que le système de santé est à bout de souffle, que ça soit d'ailleurs à l'hôpital ou au niveau du système libéral. Je crois surtout qu'on essaie d'opposer les différentes professions médicales entre elles, entre libéraux et hospitaliers et qu'au final ce sont les patients qui trinquent. Quand vous faites douze ans d'études, votre but n'est pas d'aller manifester dans la rue, c'est simplement d'avoir de bonnes conditions pour pouvoir exercer notre profession et pouvoir soigner les malades. Et je crois que c'est ça qui est particulièrement indécent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les moyens à l'hôpital et en ville de soigner correctement les gens.

Vous chargez le gouvernement. Vous dites d'ailleurs dans un communiqué que "le gouvernement a procrastiné". Il y a eu tout de même ces derniers mois des moyens pour les urgences, il y a eu le Ségur de la santé etc. Tout ça ne compte pas pour vous ?

Mais tout ça, ce sont des effets d'annonce. Ce qui fait foi dans la santé, c'est le vote du budget de la Sécurité sociale. J'en étais rapporteur pour mon groupe parlementaire. Nous avons un budget qui est insincère puisqu'il est en dessous de l'inflation. Donc, la même quantité de soins qui a été faite en 2022 ne sera pas possible avec le budget qui a été alloué pour 2023. Les hôpitaux comme les cabinets devront encaisser l'augmentation de charges, de l'électricité, de l'inflation du quotidien. Donc le budget est insincère, c'est ça la réalité des faits puisque ce budget a été voté à coup de 49-3, comme le budget de la France d'ailleurs.

Mais Yannick Neuder, n'est-ce pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité ? La droite dont vous faites partie a pendant plusieurs années réduit les moyens de la santé. On se souvient d'Eric Woerth par exemple, qui disait "il y a trop de lits d'hôpitaux en France". Est-ce qu'aujourd'hui la droite peut être crédible sur cette question ?

Moi, je crois que la droite peut être crédible du moment qu'elle fait des propositions qui sont adaptées. Le projet de loi de finances de la Sécurité sociale date de 1996. Je pense que c'est un outil qui n'est plus adapté, puisque maintenant on a une gestion comptable de la santé. Tout ça a été établi il y a une quarantaine d'années, à l'époque des consignes de Bercy disaient que moins il y avait de médecins, moins il y avait de dépenses de santé. Je pense que tout cela a volé en éclats. Il y a maintenant les pandémies, le réchauffement climatique. Et je crois surtout que la solution, l'essentiel, c'est de former des gens. Le monde a changé, les 35h sont passées par là, la féminisation de la profession aussi. Donc il faut former davantage de médecins, davantage de professionnels de santé.

Et là aussi le gouvernement est insincère, puisqu'il n'y a eu aucune suppression du numérus clausus. On a enlevé le nom mais la sélection des médecins est toujours aussi importante. Nos jeunes qui veulent absolument faire médecine sont obligés de faire du droit ou de l'économie avec une mineure santé, et s'ils sont vraiment motivés, ils sont obligés de partir à l'étranger faire leurs études - en Espagne, au Portugal ou en Roumanie - dans des pays qui leur proposent des formations en français. En même temps, on embauche des médecins étrangers à l'hôpital, on dépeuple d'ailleurs leur pays d'origine. Donc je pense qu'on est dans un système à bout de souffle, qui perd la tête et surtout qui est frappé par des épidémies, la grippe, les bronchiolites, etc. Et quand on a alerté la ministre, notamment sur l'offre de soins, nous l'avons alerté dès cet été et on nous a répondu qu'il y aurait des assises de la pédiatrie à Pâques... Ce n'est pas du tout adapté à l'urgence de la situation.

Avant cela, Emmanuel Macron doit faire des annonces vendredi, "un chantier de refondation" du système de santé. Vous en attendez quoi ?

Mais rien du tout. Parce que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tous les professionnels de santé, toutes les collectivités locales, les départements, la région essayent de mettre leur pierre à l'édifice pour favoriser l'attractivité. Mais un Conseil national de la refondation, c'est vraiment pour amuser la galerie. Tout le monde se fiche de ces conseils. On sait très bien ce qu'il faut faire, je l'ai fait moi sur mon territoire à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : il faut faire des unités de consultation sans rendez vous, on ouvre sept jours sur sept, de 10h à 22h. C'est malheureusement victime de son succès. Et quand vous avez un laboratoire de biologie de proximité et si possible de la radiologie, vous diminuez de 80% l'hospitalisation et le recours à la saturation des hôpitaux. Je crois qu'il faut laisser les soignants et les territoires s'organiser pour soigner les patients au plus proche de leur lieu d'habitation, car il n'est pas tenable qu'en 2023, on fasse des heures de route pour voir un médecin.