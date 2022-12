Grève des médecins en Mayenne : "Depuis dix ans, on n'a jamais vu une situation aussi catastrophique"

Il est très difficile de voir un médecin généraliste en Mayenne ce jeudi et ce vendredi. Au moins 80 % des cabinets sont fermés, les docteurs sont en grève pour réclamer plus de moyens. "Ce qu'on a besoin, [ce sont] des assistants de cabinet, des infirmières de pratique avancée, explique Josselin Delahaye, médecin généraliste au pôle santé de Meslay-du-Maine et représentant du syndicat MG France.

C'est un nouveau métier, [ce sont] des infirmières qui sont formées pour prendre en charge des patients chroniques diabétiques, des patients complexes. Donc, c'est un vrai soutien pour le médecin traitant, mais à condition qu'il y ait un travail en collaboration."

L'idée est de dégager du temps de soins pour les médecins et de faire moins de "paperasse. Ça devient insupportable. On doit signer des certificats pour qu'une nourrice donne du Doliprane à un enfant, des certificats pour de la marche à pied. Dans le Maine-et-Loire, on est même rendu à un certificat pour jouer aux cartes. Tout ça pour des histoires d'assurances. Ça devient délirant."

"On est en colère contre ce système de santé qui se complique et qui va vraiment vers une baisse de qualité."

Les médecins réclament aussi une revalorisation du prix des consultations, "au moins du niveau de l'inflation, parce qu'il n'y a pas de revalorisation depuis cinq ans. Le Covid est passé par là. Nos charges de secrétariat augmentent. Si on veut embaucher des assistants et bien l'inflation va nous en empêcher. Donc clairement, ce qu'on réclame c'est au moins suivre ça. On peut envisager 30 €."

En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 15 ou le 116 117 entre 20h et 8h. Vous serez peut-être redirigé vers un médecin de garde.