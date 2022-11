Grève des médecins en Mayenne : la permanence des soins assurée

Les médecins généralistes sont en grève ce jeudi 1er décembre et aussi vendredi 2 décembre pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels qui ne leur permettent pas, selon eux, d'assurer dans de bonnes conditions leur mission de santé publique. Au moins 80% des cabinets médicaux ferment leurs portes en Mayenne.

Si vous êtes malade ou si un de vos proches l'est, que faut-il faire du coup ?

Toutes les consultations non urgentes, pour de la bobologie ou pour le traitement d'une ordonnance, sont reportées, cela va de soi. Ce n'est pas le plus compliqué à gérer, même si ça risque dans les jours à venir de bouchonner dans les salles d'attente, déjà bien pleines. Ce sont évidemment les urgences, les cas les plus inquiétants ou graves, qu'il va falloir traiter. Rassurez-vous, les médecins ne vous laisseront pas tomber. Des permanences seront assurées ce jeudi et demain.

Un exemple concret que rencontrent de nombreux parents, surtout en ce moment avec le retour du froid : si votre bébé a ce matin 39,5, impossible d'aller chez votre médecin traitant, c'est fermé. Vous surveillez cette poussée de fièvre, en fin de journée si c'est toujours autant ou plus, il faudra composer le 116 117 : des médecins régulateurs vous répondront et en fonction de l'état de santé du nourrisson vous enverront peut-être vers un médecin de garde. Et samedi, justement, le nombre de médecins de garde sera beaucoup plus important qu'en temps normal pour faire face à un afflux de patients.

Ce mouvement de grève est-il soutenu par les patients ?

Reportage dans une salle d'attente pleine à craquer au pôle santé de Meslay-du-Maine :

