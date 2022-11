Grève des médecins et biologistes : des perturbations à prévoir aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc

Les syndicats de médecins libéraux et de biologistes appellent à la fermeture des cabinets et des laboratoires durant deux jours, jeudi et vendredi, les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour dénoncer les économies que le gouvernement entend toujours leurs imposer. Conséquence : le fonctionnement des hôpitaux du pays du Mont-Blanc (HPMB) risque d'être perturbé.

ⓘ Publicité

"Un flux plus important de patients se présentant au service des urgences pourrait entraîner un allongement majeur des délais d’attente ainsi qu’une forte augmentation du nombre d’analyses de biologie médicale réalisées au sein du laboratoire des HPMB", prévient l'établissement dans un communiqué.

Les patients invités à reporter leur rendez-vous

"Au vu de la charge de travail à laquelle sont confrontées les équipes médicales et soignantes du service des urgences et du laboratoire des Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, nous vous invitons, dans la mesure du possible, à reporter votre venue aux urgences si elle ne présente pas de caractère d’urgence immédiate ou votre rendez-vous d’analyse médicale".

Pour des situations d’urgences relatives, des rendez-vous en consultation peuvent être proposés sur les sites de Chamonix, Cluses et Sallanches au 04.50.47.30.89 ou sur internet .