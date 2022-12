Grève des médecins généralistes : "300 appels supplémentaires" par jour au centre 15 de la Gironde

"Samu centre 15, bonjour". Casque sur les oreilles, Maël décroche le téléphone sans arrêt. Assistant de régulation médicale au centre de réception et de régulation des appels au Samu , situé sur le site de l'hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux, il est le "premier interlocuteur" des patients qui composent le 15. "J'oriente les appels vers la médecine d'urgence ou la médecine générale, en fonction de la gravité", explique-t-il.

Et avec la grève des médecins généralistes , dont 8 sur 10 ont fermé leur cabinet ces 1er et 2 décembre en Gironde , les appels pour des quintes de toux ou de la fièvre ont explosé : "Là vous voyez, il y a 39 personnes en attente" pour être re-dirigés vers un médecin libéral du centre 15, détaille Maël les yeux sur son écran, contre "10-15 en temps normal. Donc là, ils ont plus d'une heure d'attente".

"Tout le monde a comme consigne de décrocher au plus vite", souligne Dr Catherine Pradeau, médecin référent de la plateforme de régulation du Samu. Mais avec l'afflux de patients engendrés par la grève des généralistes, "la population girondine doit comprendre que si c'est une urgence, bien sûr qu'ils seront pris en charge rapidement. Mais si c'est un peu moins grave, pour avoir un conseil avec un médecin généraliste, ils attendront plus longtemps que d'habitude. Il faut donc évidemment appeler le 15 avant d'aller aux urgences, mais n'appeler le 15 qu'en cas d'urgence réelle ou ressentie", insiste-t-elle.

Pas d'effet de la grève attendu ce week-end

La médecine libérale représente déjà "56% de l'activité" du centre 15 de la Gironde, "c'est-à-dire plus d'un appel sur deux. Et là quand on regarde les chiffres, on est sur une augmentation de 30% d'activité par rapport à la grève", détaille Nicolas Ribaut, président de l'Assum33, l'association des médecins régulateurs libéraux de la Gironde. "Ce qui représente entre 200 et 300 appels de plus qu'à la normale", ajoute Dr Stéphane Vervoux, médecin régulateur au centre 15, dont l'équipe a été renforcée par un médecin généraliste. "La charge de travail a été reportée sur la garde et les urgences. Donc on a malheureusement contribué à surcharger un peu plus le système ...", regrette le praticien.

Pour autant, le président de l'Assum33, Nicolas Ribaut, ne s'attend pas à un report massif des patients des médecins généralistes en grève au centre 15 ce week-end : "On attend une grosse activité, mais comme tous les week-ends. Parce qu'on a une grosse activité Covid malheureusement, qui reprend, mais aussi les virus de la grippe et de la bronchiolite avec des bébés très malades", explique-t-il. Même "s'il est possible que les médecins de garde, sur le terrain, soient davantage sollicités pour les patients qui n'ont pas pu être pris en charge les 1er et 2 décembre", conclut-il.