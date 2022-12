Grève des médecins généralistes, covid, grippe, bronchiolite : SOS Médecins sous tension à Tours

Sans surprise la grève des médecins généraliste provoque des remous en Indre-et-Loire. Le centre SOS Médecins de Tours fonctionne à plein régime depuis le week-end dernier.

Lila, la secrétaire du centre est sur tous les fronts. C'est elle qui réceptionne tous les appels. "On n'arrête pas de toute la journée. Là, regardez j'ai cinq appels en même temps. Sauf que j'ai du monde en salle d'attente donc je ne peux pas toujours répondre", assure la professionnelle.

Résultat les temps d'attente pour l'avoir sont long, très long, alors certains comme Florence se déplace directement jusqu'à la structure. "J'ai mal à la gorge, le nez qui coule. J'habite le Loir-et-cher. Impossible de trouver un médecin alors j'ai tenté d'appeler ici, mais je n'ai pas réussi à les avoir. Et je n'ai pas réussi à prendre un rendez-vous sur doctolib. Alors j'ai décidé de venir."

Jusqu'à 4 h 30 d'attente

La jeune femme ne s'est pas déplacée pour rien puisqu'elle a bien obtenu un rendez-vous... mais dans trois heures. Des délais d'attente qui avec la grève s'allonge déplore Adam Liance, le président de SOS Médecins a Tours. "Habituellement, on essaye de proposer un rendez-vous dans un délai de deux heures environ. Depuis le début de la semaine, on dépasse franchement avec des délais de 3-4 heures. On a frisé les 4 h 30", précise ce médecin.

Des rendez-vous qui s'enchaînent toutes les 10 minutes. Les professionnels de santé assurent ainsi plus de 300 consultations par jour, car en plus de la grève, il faut faire face aux épidémies de covid ou encore de grippe, à cela s'ajoute aussi la pénurie de médicaments.

"À 20 heures on commence notre garde à guichet fermé"

Mais la plus grosse difficulté pour eux reste la prise en charge des patients en soirée. "On aimerait accueillir plus de patients mais à 20 heures on commence entre guillemets notre garde à guichet fermé. On ne peut pas accueillir de nouveaux malades. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis censé terminer à 14h, je vais faire une pause, mais je pense venir filer un coup de main de 18 heures à minuit, si besoin est."

Une entraine nécessaire. Pour l'instant, le président de SOS Médecins à Tours assure que si le rythme est dense, le centre fait face. Il ne faudrait pas que cela perdure trop longtemps. Si la grève perdure au-delà du 2 janvier, "ça tirera sur la corde petit à petit" précise Adam Liance qui assure que le centre et les professionnels seront là, pas le choix.