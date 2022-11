Grève des médecins : "entre 60 et 80%" des cabinets d'Indre-et-Loire seront fermés pendant deux jours

Christophe Géniès, le vice-président du conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire, annonce d'emblée la couleur. "Entre 60 et 80% des cabinets médicaux seront fermés dans le département jeudi et vendredi. La grève sera très suivie". À l'origine de ce mouvement, le collectif "Médecins pour demain", qui milite pour le doublement du tarif de la consultation, de 25 à 50 euros.

"Il y a un phénomène d'usure, estime Dominique Lachaud, médecin à La Membrolle-sur-Choisille, qui fera grève pour la deuxième fois en 30 ans de carrière. Nous avons une surchage administrative qui se rajoute sans cesse. On doit remplir en permanence des documents administratifs. En théorie, toutes les heures, j'ai un quart d'heure que je consacre à ça. Mais même avec ce temps-là, j'ai une heure de retard sur mon planning à chaque fois."

"On finit par s'y perdre"

Dans son viseur, le trop grand nombre de forfaits et majorations fixés par la Sécurité sociale. "Il y a certaines consultations que l'on peut côter à plus que 25 euros, comme par exemple l'obésité chez l'enfant ou une sortie d'hospitalisation, de manière à pouvoir optimiser la consultation financièrement. Or, on finit par s'y perdre."

Un système qui peut avoir des effets pervers. "Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai dû annoncer à une patiente qu'elle avait un cancer. On peut comprendre l'émotion de cette personne et aussi la mienne, car ce n'est jamais simple à annoncer. Et à un moment, je me suis surpris à me dire : 'Purée, il ne faut pas que j'oublie de côter la consultation plus chère parce que j'annonce une mauvaise nouvelle'. Mais pendant ce laps de temps, j'ai oublié ma patiente pour penser à comment je pouvais côter mon acte pour pouvoir optimiser le rapport financier de la consultation. C'est complètement déconnant." Avec une consultation unique à 50 euros, ça n'arriverait plus selon Dominique Lachaud. "Je serai entièrement consacré à mes patients". Et ça lui permettrait en plus d'embaucher quelqu'un dédiée à la paperasse administrative.

Comme lui, ses cinq autres confrères du cabinet de La Membriolle-sur-Choisille sont en grève. Mais deux d'entre eux assureront quand même une permanence, en cas d'urgence*. "Comme on est un peu stupide et qu'on a un peu honte de faire grève, au lieu de fermer complètement notre cabinet, on a mis ce sytème-là en place. On a encore un peu d'éthique et on se dit que s'il se passe quelque chose de grave, ne pas être là, ça peut être compliqué. Parce qu'on nous a appris à être comme ça, qu'au fond la grève, ce n'est pas pour nous. On n'ose pas aller tout à fait au bout du truc, mais je ne dis pas que le coup suivant, on n'aille pas beaucoup plus loin."*

SOS Médecins en grève à Tours

Face au risque de saturation dans son cabinet, en cas de réelle urgence, Dominique Lachaud conseille d'appeler le 15 ou de se reporter vers les urgences du CHRU de Tours. Même consigne de la part de Christophe Géniès. "Malheureusement pour eux, ce sont nos confrères hospitaliers qui vont morfler. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec le docteur Laribi, chef du service des urgences à l'hôpital Trousseau, en lui disant que ce qui va se passer le 1er et le 2 décembre, ça risque de ne pas être simple pour vous à gérer."

Or, avec tous les virus saisonniers et la reprise épidémique du Covid-19, les services d'urgence connaissent déjà "des fortes tensions", selon l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. Elle demande donc d'attendre la réouverture des cabinets médicaux si votre état de santé le permet. D'autant qu'il ne sera pas non plus possible d'aller chez SOS Médecins à Tours, eux aussi en grève pour 48 heures. Une décision également motivée par l'agression d'un des leurs le week-end dernier . Mais l'association s'attend à ce que la préfecture décide de réquisitionner certains praticiens pour assurer la permanence de soins.