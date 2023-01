Grève des médecins généralistes : "Je rouvre mon cabinet cette semaine par responsabilité envers mes patients"

"Ah bah oui ! Bien sûr que l'on est content de revoir notre toubib !" Depuis la réouverture du cabinet situé à Bordeaux-Bastide, la salle d'attente du docteur Hermann Neuffer ne désemplit pas. Après avoir fait grève durant la semaine de Noël à l'appel du collectif "Médecins pour demain" , ce médecin généraliste a repris le travail le lundi 2 janvier. " J'ai fait la grève début décembre , celle de la semaine passée. Et là, cette semaine, je ne la fais pas parce que j'ai trop de boulot. On a quand même une responsabilité envers nos patients. Je ne peux pas les abandonner non plus."

ⓘ Publicité

"Si on veut garder en ville des médecins de famille, il faut nettement augmenter leurs revenus"

L'une des revendications des médecins grévistes porte sur le doublement du tarif de la consultation (de 25€ actuellement à 50€). "Moi j'ai pas peur de parler d'argent, affirme le Dr. Hermann Neuffer, qui est également président de la section girondine du syndicat de la Fédération des médecins de France (FMF). J'ai fait neuf ans d'étude, je passe des nuits bien souvent intranquilles car je dois prendre des risques sans savoir dans quel état je vais retrouver mon patient le lendemain."

"J'ai mon dernier interne qui peut se faire embaucher dans une maison de convalescence pour 4.500€ net pour 35 heures, alors que c'est mon revenu pour 50 heures de travail. Si on veut garder en ville des médecins de famille, il faut nettement augmenter les revenus des médecins", plaide le Dr. Neuffer.

A la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), le Dr. Emmanuel Boige affirme qu'il se reconnaît dans la colère de ses confrères grévistes. "On ne peut que soutenir ce mouvement qui est le symptôme d'un mal profond. En revanche on ne peut pas s'associer à toutes les revendications", notamment celle sur la tarification. Le représentant des médecins généralistes de Gironde au sein de la CSMF rappelle que "d'importantes négociations sont en cours avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour renouveler les conventions qui lient les praticiens libéraux à la Sécu".

SOS Médecins à Bordeaux : "On ne pourra pas forcément soigner tout le monde"

Combien de médecins généralistes girondins suivent-ils la grève ? Il est difficile de prendre la mesure d'un mouvement né sur les réseaux sociaux. Un signe témoigne cependant d'une grève assez suivie : l'activité de SOS Médecins reste "très intense ", comme le confirme le docteur Karl Moliexe, l'un des quinze généralistes qui se relayent chaque jour dans le service médical d'urgence. Avec le Samu Centre 15, il s'agit de l'une des seules alternatives pour certains patients dont les cabinets sont fermés. "Nous soutenons la grève des généralistes mais nous faisons le choix de rester ouvert. Toutes nos plages de consultations sont prises. Nos visites la nuit et le weekend sont pleines. Le mouvement social ajouté aux épidémies en cours font qu'on a une activité très importante."

"Les patients nous disent qu'ils n'ont pas pu joindre leur médecin traitant, indique le Dr. Karl Moliexe. Notre moyenne est de plus de 900 patients examinés par jour." Même avec 60 lignes téléphoniques ouvertes et quinze médecins sur le front de garde, "nous ne pourrons vraisemblablement pas forcément soigner tout le monde du fait de l'afflux de patients de demandes. Vu l'afflux d'appels, il nous est difficile de pouvoir affirmer que nous soignons toute la métropole."

Président en Gironde du syndicat de la Fédération Médecins de France (FMF), le Dr. Neuffer compte lui refermer son cabinet durant la journée de jeudi afin d'aller manifester à Paris. Le collectif "Médecins pour demain" a lancé un appel pour une mobilisation nationale dans la capitale ce jeudi 5 janvier.