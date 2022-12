Grève des médecins généralistes : les services d'urgence débordés en Ile-de-France

C'est une grève "malvenue" selon le ministre de la santé François Braun. En pleine triple épidémie de bronchiolite, de Covid et surtout de grippe, le mouvement de grève des médecins généralistes surcharge les services d'urgence des hôpitaux franciliens. "En moyenne, nous sommes autour de 110 patients par jour, là on est passé à 160" constate le professeur Frédéric Adnet, chef de service des urgences du CHU Avicenne à Bobigny.

Les étudiants en médecine appelés en renfort

Car sans médecins en ville, beaucoup de malades se rabattent sur les urgences. "Ce sont des patients qui n'ont rien de très grave, et qui ne représentent pas une énorme charge de travail pour nous. Mais ils participent en revanche à la surcharge de notre service. On réussit à accueillir tout le monde, mais avec des temps d'attente rallongés", détaille l'urgentiste. Comme lors des plus grosses vagues de Covid, les étudiants en médecine ont été appelés en renfort pour aider les médecins.

Plus alarmant, plusieurs médecins de la région alertent sur le manque de lits de réanimation. À ce jour, c'est bien la grippe qui touche la majorité des patients. Les infections liées au Covid restent stables, tandis que celles causées par la bronchiolite diminuent. Frédéric Adnet n'hésite pas à employer le terme de "saturation" pour décrire l'ampleur du phénomène.

Le Samu également débordé

Également directeur médical du Samu de Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet constate une forte hausse du nombre d'appels ces derniers jours : "On fait ce qu'on peut, on est obligé de tenir de toute façon. C'est nous le dernier rempart". Son homologue du Samu de Paris, Pierre Carli, fait le même constat : "C'est une augmentation assez exceptionnelle, surtout pour les appels non urgents. Dans ces appels, certains sont justifiés et d'autres non. C'est pour cette raison que nous avons renforcé notre dispositif de réponse téléphonique, pour ne passer à côté d'aucune urgence".

Il s'attend à une vague d'appels encore plus forte en fin de semaine, lorsque les nombreux Franciliens partis en vacances reviendront. "Nous ne savons pas si les médecins seront de retour. Samedi et dimanche, l'activité va reprendre de manière très forte et nous nous préparons déjà à cela", explique le médecin. Il assure néanmoins que tous les appels seront reçus par le Samu, mais avec un temps d'attente rallongé.