Grève des médecins généralistes : les urgences du CHU de Nice saturées d'appel

La grève des médecins généraliste, combinée à la triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite sur fond de vacances scolaires : cocktail explosif témoigne le chef de Pôle des urgences du CHU de Nice Pierre-Marie Tardieux : "nous avons eu près de 50% d'appels en plus à la régularisation du Samu 06, on est passé de 1200 appels à 2000. Ils ont besoin d'avoir l'avis d'un médecin généraliste mais ils appellent donc le 15 pour essayer de trouver une consultation ou avoir une solution."

Un service des urgences déjà en grosse tension avant cette grève

Pierre-Marie Tardieux tient toutefois à rappeler que le terreau était très favorable : "les urgences étaient déjà saturées, elles le sont depuis 20 ans, mais là il va falloir trouver des solutions parce que c'est intenable. La médecine de ville est malade, elle le montre encore en cette semaine de rentrée." Et cela na va pas mieux dans les hôpitaux : "cette grève , c'est des patients en plus, mais il y a aussi du personnel fatigué, moins de lits, cela n'arrange rien." Il insiste sur l'urgence de la situation : "Il y a 20 ans on le disait déjà, à l'époque c'était des problèmes financiers, maintenant c'est un manque de personnel. Ce n'est pas qu'on a voulu fermer ces lits, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir faute de personnel. Nous avons actuellement une vingtaine d'arrêts de travail sur le service des urgences à Nice, pas que du burn out mais aussi pour du personnel fatigué."